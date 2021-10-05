İngiltere Başbakanı Johnson’dan kriz açıklaması!

127 SÜRÜCÜ KABUL ETTİ

Johnson ayrıca İngiliz hükümeti tarafından acilen ağır akaryakıt araçlarını kullanacak olan 300 yabancı sürücüye yapılan geçici vize teklifinin ise şimdiden 127 sürücü tarafından kabul edildiği kaydetti.

Geçici vize programının toplamda 5 bin ağır vasıta sürücüsünü kapsadığını belirten Johnson, "Kara yolu taşımacılığı sektörüne söylediğimiz şey; tamam, getirmek istediğiniz sürücülerin isimlerini bize verin. Vizeleri halledelim. 5 bin vizeniz daha var. Şimdiye kadar sadece 127 isim verdiler. Bunun gösterdiği şey, küresel sıkıntıdır." ifadelerini kullandı.