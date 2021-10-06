Şok iddia! Twitch hacklendi mi? Twitch yayıncılarının gelirleri ortaya çıktı

The Verge ve Video Games Chronicle'ın haberine göre sızıntı "birinci bölüm" olarak etiketlenmiş. Bu durum daha fazlasının olabileceğini gösteriyor. Video Games Chronicle, Twitch'in veri sızıntısından haberdar olduğunu, ancak kullanıcılarını henüz bilgilendirmediğini ileri sürdü.

Söz konusu sızıntı, Twitch kullanıcılarının şifresini veya lişisel bilgilerini içermiyor gibi görünüyor, ancak bu bilgilerin sızıntının bir parçası olarak elde edilmediği anlamına gelmiyor. Veriyi ele geçiren kişi, hesaplarla ilgili bilgiler yerine Twitch'in kendi şirket araçlarını ve bilgilerini paylaşmaya odaklanmış görünüyor.