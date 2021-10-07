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Giriş Tarihi: 8.10.2021

Macron bizimle doğrudan konuşsun

Macron bizimle doğrudan konuşsun
Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv şehrinde Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir konusunda Türkiye'yi suçlayan sözlerine ilişkin, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la basın üzerinden değil de doğrudan konuşma konusunda hemfikir kaldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.
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Macron bizimle doğrudan konuşsun
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