Macron bizimle doğrudan konuşsun

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv
şehrinde Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba
ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un Cezayir
konusunda Türkiye
'yi suçlayan sözlerine ilişkin, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron
'la basın üzerinden değil de doğrudan konuşma konusunda hemfikir kaldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu tür açıklamaları doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.