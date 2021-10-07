Pakistan’da 5.9’luk deprem: 20 ölü

Pakistan
'ın Belucistan
eyaletinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde kişi yaralandı. Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai
bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin ve Çaman'da da hissedildiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin, Pakistan'ın Belucistan bölgesinde meydana gelen deprem konusunda yardıma hazır olduğunu bildirdi. DIŞ HABERLER