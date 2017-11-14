Son 10 yılın sınavları inceleniyor

ÖSYM
Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yeni kurdukları Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi'nde ÖSYM tarafından son 10 yılda yapılan tüm sınavların inceleneceğini açıkladı. Özer şunları söyledi:
Her sınav için derinlemesine olağan dışılık analizi yapılacak. Aynı zamanda biyometrik analiz yaparak bir adayın yerine başka birinin sınava girip girmediğini tespit edebileceğiz. Her adayın girmiş olduğu aynı tip sınavlarda sonuçları değerlendirilecek ve olağan dışı bir bulguya rastlanması halinde adaylar eşdeğer sınava çağrılacak.
Birim ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalara konu sınavları analiz etmeye başladı. Sonra soruşturma olup olmadığına bakmaksızın son 10 yılın tüm sınavlarının olağan dışılık raporlarını hazırlayacağız. Olağan dışı durum tespit edilmesi durumunda suç duyurularında bulunacağız" dedi.
Çalışmalar sonucunda şu ana kadar 34 joker aday belirledik. 43 adayın sınav sonuçlarını iptal ettik ve toplam 77 kişi ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca 21 adayı eşdeğer sınava çağırdık. Eşdeğer sınava katılan 6 adaydan 3'ünün sınavı geçersiz sayıldı.