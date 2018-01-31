LGS’de başarının sırrı ALES’te

1 milyondan fazla öğrencinin merakla beklediği Liselere Giriş Sınavı (LGS
) için hazırlanan örnek sorular geçen ay Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından açıklandı. Bilginin yanı sora öğrencinin yorum ve analiz gücünü de sınayan soruların TEOG
'a nazaran daha kaliteli ve ölçmeye değil seçmeye yönelik olarak hazırlandığı değerlendirildi. 600'e yakın fen, Anadolu ve proje okulları ile yabancı özel liselere yerleştirmelerde kullanılacak sınava hazırlamak için ezberleri bozmak gerekiyor. Uzmanlara göre TEOG'un aksine LGS'de soru tiplerinin çözümünü ezberleyerek başarılı olma şansı yok. Bu tarz bir lise sınavına hazırlanmak için nasıl bir çalışma programı uygulanması gerektiğini eğitim uzmanları SABAH'a değerlendirdi. En doğru kaynak geçmiş yıllarda çıkan Akademik Personel
ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES
) soruları. 10 DAKİKA SÖZLÜK ÇALIŞMASI
Oğuz Kağan Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz 2 Haziran'da yapılacak sınava hazırlanmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
Böyle bir sınavda öğrencilerin bilgileri ya da soru tiplerinin çözümünü ezberleyerek başarılı olma şansı yoktur. Bu nedenle öğretim yılı boyunca işlediğiniz her ünite ve konuyu anlayarak öğrenip, detayları ile kavramayı ilke edinin.
Her gün düzenli olarak bilimsel dergi, öykü, roman, şiir gibi farklı yazı türlerinde okuma alışkanlığı edinin.
Okurken anlamını bilmediğiniz sözcüklerin anlamını mutlaka sözlükten bulun. Sözcük hazinenizi geliştirmek için her gün 10 dakika sözlük taraması yapın.
Herhangi bir ünite ile ilgili konuyu çalışmaya başlamadan önce ünite ile ilgili kavram haritası çıkarını ve konuyu kavram haritasındaki sıralamayı gözeterek öğreniniz. TEOG KAYNAKLARINI UNUTUN
Kaynak olarak TEOG türü sınav soruları çözmenin size faydası olmayacak. Sınava etkin hazırlanmak için öncelikle ders kitabınızdaki resim altları, deney açıklamaları dâhil tüm bilgileri öğrendiğinizden emin olun.
Mutlaka bir kaynak ihtiyacı hissederseniz eski yılların YGS
ve ALES sorularını örnek alabilirsiniz. Ayrıca kendiniz, ben olsaydım bu konuda ne sorardım, başka ne sorardım, daha başka ne sorardım sorularını sorarsanız sınav sorularını yakalayabilirsiniz.
Bu tür bir sınava hazırlanırken akıl yürütme ve çıkarım yapma becerinizi geliştirmek için gerekirse bir sorunun çözümü için bir saat tüm çözüm yollarını deneyin. Böyle bir çalışma size o dersle ilgili tüm bilgi birikiminizi tekrar ettirecektir.