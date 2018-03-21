Liseli gençlerden KoçForum’a rekor katılım gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

Koç Özel Lisesi'nde yapılan KoçForum 2018 Konferansı büyük ilgi gördü. Forumun bu yıl ki konusu "Gelişen teknolojilere ayak uydururken kültürel değerlerini korumak için çözümler üretme" oldu. Konferansa 250 öğrenci katıldı. Avrupa Gençlik Parlamentosu'nda da görev yapan Bodrum Marmara Koleji öğrencilerinden Ella Jenny Büyükkaya, Defne Güngör ve Ada Turanlı konferans için "Bir gencin sahip olabileceği en muhteşem deneyim" yorumunu yaptı. Koç Forum, Avrupa Gençlik Parlamentosu tarafından her yıl düzenleniyor.