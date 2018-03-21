‘Okul Dışarıda Günü’ Türkiye’de

BUGÜN NELER OLDU

Çocukların açık havada zaman geçirmelerinin fiziksel ve zihinsel sağlıkları için önemine dikkat çekmek amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen 'Okul Dışarıda Günü' Türkiye'ye de geldi. Aktif Yaşam Derneği tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde 17 Mayıs artık Türkiye'de Okul Dışarıda Günü olarak kutlanacak. Bir temizlik ürünü firmasının desteğiyle hayata geçirilen kampanya için okul dışında işlenecek derslerin tüm materyalleri de dernek tarafından karşılanacak. Öğretmenler www.okuldisaridagunu. org web sitesinden kayıt yaptırarak destek malzemelerden yararlanabilecek. Toplumun 4'te 3'ünün hareketsiz bir yaşam sürdüğünü söyleyen Aktif Yaşam Derneği Projeler Koordinatörü Onur Yakın "Günümüzde çocuklar zamanlarının çoğunu kapalı alanlarda geçiriyorlar. 2012'den bu yana dünyada milyonlarca çocuğun hayatına dokunan Okul Dışarıda Günü'nün bu konuya eğilen çok değerli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Sınıf dersleri ve açık havada deneyimleyerek öğrenmek birbirini tamamlıyor" dedi. Yakın projenin ilk yılında bine yakın okuldan 200 bin çocuğun katılmasını beklediklerini dile getirdi.Okul Dışarıda Günü sözcüsü Prof. Dr. Belma Tuğrul ise "Okul çocukların 'düzen' kavramını anladıkları yaratıcı bir gelişim, etkileşim ve öğrenme alanıdır. Öte yandan dışarısı da uyarıcılar yönünden çok zengin, doğal, ilgi çekici ve hatta maceralarla dolu olan fırsatlarla doludur. Açık hava çocuğa ilk elden öğrenme fırsatı sunar ve bu fırsatlar çocuklarda sağlıklı olma durumunu yaratır. Ancak araştırmalarımıza göre Türkiye'de çocuklar dışarıda zaman geçirmiyor. Öğrencilerin yüzde 58'i hafta içi yalnızca 1-2 saatlerini dışarıda oyun oynayarak geçiriyor" diye konuştu.