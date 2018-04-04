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de yeni dönem başlıyor! İşte tüm püf noktalar...

() TEOG'un kaldırılmasının ardından liselere geçişle ilgili hazırladığı çalışmanın tüm detaylarını tamamladı. Yeni modelinde öğrencilerin yüzde 90'ı "yerli yerleştirme"yle mahallesindeki okula yerleştirilecek. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 10:33
Eğitimde yeni dönem başlıyor! İşte tüm püf noktalar...

Yüzde 10'lu dilim için de merkezi sınav yapılacak. Sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak liselerin belirlenmesiyle ilgili çalışma da sona erdi...

Sınavsız okullar bölgeleri tüm Türkiye'de simülatörler yardımıyla olası öğrenci ve okul kontenjanları belirlenerek tasarlandı. Yeni sistemle ilgili tüm detayların tamamlandığını açıklayan Müsteşarı Yusuf Tekin sınavla öğrenci alacak fen ve sosyal bilimler liseleri ile proje okulların listesinin de belirlendiğini söyledi. Tekin bu okulların ay sonunda kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

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Eğitimde yeni dönem başlıyor! İşte tüm püf noktalar...
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