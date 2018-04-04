Eğitimde yeni dönem başlıyor! İşte tüm püf noktalar...

Yüzde 10'lu dilim için de merkezi sınav yapılacak. Sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak liselerin belirlenmesiyle ilgili çalışma da sona erdi...

Sınavsız okullar eğitim bölgeleri tüm Türkiye'de simülatörler yardımıyla olası öğrenci ve okul kontenjanları belirlenerek tasarlandı. Yeni sistemle ilgili tüm detayların tamamlandığını açıklayan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin sınavla öğrenci alacak fen ve sosyal bilimler liseleri ile proje okulların listesinin de belirlendiğini söyledi. Tekin bu okulların ay sonunda kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.