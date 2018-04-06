Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklama geldi...
Üniversiteye giriş sınavsız mı olacak? Yıllardır konuşulan sınavsız üniversite sistemiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. TEOG'un kaldırılmasıyla liselere sınavsız geçişin başlamasının ardından 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) de kalkıyor mu?' sorusu gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, tarih verdi.
Giriş Tarihi: 6.4.2018 14:08Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 14:08
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Binlerce öğrenci ve veli bu soruya yanıt arıyor. Liselere geçişte sınavsız sisteme geçilmesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) kaldırılması gündeme geldi.