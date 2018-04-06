Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Flaş açıklama geldi...

Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? Binlerce öğrenci ve veli bu soruya yanıt arıyor. Liselere geçişte sınavsız sisteme geçilmesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) kaldırılması gündeme geldi.