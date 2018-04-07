2018 YÖKDİL sınav sonucu sorgulama! YÖKDİL sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 17 Mart gününden itibaren sonuçları bekleyen öğrencilerin bekleyişi de son buldu. YÖKDİL sınavına girenlerin amacı; yabancı dil bilgilerini test etmek, dil yeterliliği puanını almak ve yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik programlarına başvurmak olarak ayrılıyor. YÖKDİL sınav sonucu sorgulamak için aşağıda bulunan linke tıklayabilirsiniz.

Öğrencilerin YÖKDİL sınav sonuçlarını öğrenebilmeleri için mutlaka e-posta adresleri ve şifrelerinin olmaları gerekiyor. YÖKDİL sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri sayfasından öğrenebilecek.

YÖKDİL SINAV SONUCU SORGULAMA

YÖKDİL SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

YÖKDİL sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler 9-13 Nisan tarihleri arasında yapacakları başvurularla itiraz haklarını kullanabilecek. YÖKDİL sınav sonucu itirazları 9 Nisan Pazartesi günü başlayacak. İtirazlar, YÖKDİL kılavuzuna uyacak şekilde yapılacaktır.

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir.

YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi YDS ile eşdeğer olacak. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır.