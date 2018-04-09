Binlerce öğrencinin beklediği AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! - AÖF vize sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

AÖF sınav giriş yerleri konusunda araştırmalarını sürdüren öğrencilerin beklediği yanıt az önce geldi. AÖF Bahar dönemi vize sınav giriş belgeleri erişime açıldı ve öğrenciler Cumartesi - Pazar yapılacak sınavlar öncesinde belgelerinin çıktılarını alabilecek. AÖF Bahar dönemi vize sınavı giriş belgelerini almak isteyen adaylar AÖF öğrenci bilgileriyle sisteme giriş yapıp belgelerinin çıktılarını alabilecekler.

AÖF VİZE SINAVI GİRİŞ BELGESİ -SORGULA-

AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

NASIL AÖF ÖĞRENCİSİ OLABİLİRSİNİZ?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

Aşağıda AÖF öğrencisi olabilmeniz için kayıt türleri ve koşulları yer almaktadır.

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.