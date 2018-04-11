Dünya devlerine Türkiye ders verecek

Türkiye, adını yükseköğretimde küresel platforma taşıyacak çok önemli bir çalışmaya ortak edildi. Rusya ve Çin'in yükseköğretim sistemlerinin güçlendirilmesi için oluşturulan Erasmus+ projesine Finlandiya, İsveç ve Hollanda ile birlikte Türkiye destek verecek. Program kapsamında dünyada ilkkez bir Türk vakıf üniversitesi tarafından uygulanan ters-yüz öğrenme (Flipped learning) Rusya ve Çin üniversitelerinin geliştirilmesi için kullanılacak. 3 yıl sürecek toplam 1 milyon euroluk projede MEF Üniversitesi bu ülkelerin üniversitelerinde dijital eğitimin alt yapısını hazırlayacak. MEF Üniversitesi Rektörü Dr. Muhammed Şahin "Rusya ve Çin'deki yükseköğretim sistemlerinin güçlendirilmesi ve dijital bir eğitim platformunun oluşturulması adına kurulan çalışma ekibine Türkiye'den MEF Üniversitesi davet edildi. Bu gelişme bizim adımıza gurur vericidir. Bu proje ile dünya yükseköğretimine dijitalleşme ve endüstriyel inovasyon anlamında katkı vereceğiz" dedi.

LABORATUVAR KURACAKLAR

Orijinal adı Cooperative E-learning Platform for Higher Education in Industrial Innovation (CEPHEI) olan projenin temel hedefi MEF Üniversitesi'nin uyguladığı ters-yüz öğrenme yöntemiyle Erasmus programını endüstriyel derslerde dijital ortama taşımak. MEF üniversitesi programa ortak Üniversitelerde laboratuvarlar kurarak ters-yüz öğrenme modelinin içeriklerinin geliştirilmesini sağlayacak. Program üniversitelerin yanı sıra iş dünyasını da dijital platform da bir araya getirecek.

Y KUŞAĞINA UYGUN EĞİTİM

Dijitalleşme ve değişen iletişim paradigmasının bugün üniversitelerin karşı karşıya olduğu iki ana zorluk olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin "Birçok üniversite öğrencilerin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamayan geleneksel bir paradigma yoluyla eğitim verme konusunda ısrar ediyor. Aslında Y kuşağında öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için Y kuşağının özellikleri uygun bir sistem kurmak artık bir zorunluluk haline geldi" diye konuştu. Üniversitelerin öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini desteklemek için eğitim içeriğini endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek zorunda olduğunu hatırlatan Şahin "Bu dönüşümü gerçekleştirmiş üniversiteler, hem Y kuşağına en ideal eğitimi verecek hem de endüstriyel inovasyona uygun mezunlar yetiştirebileceklerdir" diye konuştu.