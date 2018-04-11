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Dünya devlerine ders verecek

ve ’in yükseköğretim sistemine katkıda bulunmak üzere başlattığı Erasmus+ projesine katkı verecek. 1 milyon euroluk projenin dijital alt yapısını hazırlayacak

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Dünya devlerine Türkiye ders verecek

, adını yükseköğretimde küresel platforma taşıyacak çok önemli bir çalışmaya ortak edildi. ve 'in yükseköğretim sistemlerinin güçlendirilmesi için oluşturulan Erasmus+ projesine Finlandiya, İsveç ve ile birlikte Türkiye destek verecek. Program kapsamında dünyada ilkkez bir Türk vakıf üniversitesi tarafından uygulanan ters-yüz öğrenme (Flipped learning) Rusya ve Çin üniversitelerinin geliştirilmesi için kullanılacak. 3 yıl sürecek toplam 1 milyon euroluk projede bu ülkelerin üniversitelerinde dijital eğitimin alt yapısını hazırlayacak. MEF Üniversitesi Rektörü Dr. "Rusya ve Çin'deki yükseköğretim sistemlerinin güçlendirilmesi ve dijital bir eğitim platformunun oluşturulması adına kurulan çalışma ekibine Türkiye'den MEF Üniversitesi davet edildi. Bu gelişme bizim adımıza gurur vericidir. Bu proje ile dünya yükseköğretimine dijitalleşme ve endüstriyel inovasyon anlamında katkı vereceğiz" dedi.

LABORATUVAR KURACAKLAR
Orijinal adı Cooperative E-learning Platform for Higher Education in Industrial Innovation (CEPHEI) olan projenin temel hedefi MEF Üniversitesi'nin uyguladığı ters-yüz öğrenme yöntemiyle Erasmus programını endüstriyel derslerde dijital ortama taşımak. MEF üniversitesi programa ortak Üniversitelerde laboratuvarlar kurarak ters-yüz öğrenme modelinin içeriklerinin geliştirilmesini sağlayacak. Program üniversitelerin yanı sıra iş dünyasını da dijital platform da bir araya getirecek.

Y KUŞAĞINA UYGUN EĞİTİM
Dijitalleşme ve değişen iletişim paradigmasının bugün üniversitelerin karşı karşıya olduğu iki ana zorluk olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin "Birçok üniversite öğrencilerin gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamayan geleneksel bir paradigma yoluyla eğitim verme konusunda ısrar ediyor. Aslında Y kuşağında öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için Y kuşağının özellikleri uygun bir sistem kurmak artık bir zorunluluk haline geldi" diye konuştu. Üniversitelerin öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini desteklemek için eğitim içeriğini endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek zorunda olduğunu hatırlatan Şahin "Bu dönüşümü gerçekleştirmiş üniversiteler, hem Y kuşağına en ideal eğitimi verecek hem de endüstriyel inovasyona uygun mezunlar yetiştirebileceklerdir" diye konuştu.

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Dünya devlerine Türkiye ders verecek
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