Sınavla öğrenci alacak liseler açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) merakla beklenen sınavla öğrenci alacak liseleri dün akşam açıkladı. Okul listesi ve kontenjanları ile sınav başvuru ve uygulama kılavuzu bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. İsteğe bağlı olan sınava katılmak isteyen öğrenciler baş vurularını 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapabilecekler. MEB tarafından yapılan açıklamada sınav içeriğinin 8. sınıf müfredatından olacağı belirtildi. Sınavla ilgili her türlü işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. 2 Haziran'daki 'sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına giriş sınavı', iki bölüm hâlinde aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler okullarından ayrılamayacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Türkiye genelinde 1369 lise sınavla öğrenci alacak.

BUGÜN NELER OLDU