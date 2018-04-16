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soru ve cevapları açıklandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Nisan Cumartesi ve 15 Nisan Pazar günü sınavlardan çıkan öğrencileri AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusunun yanıtını araştırıyordu. Binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve AÖF soru ve cevapları yayınlandı.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 14:43
AÖF soru ve cevapları açıklandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bahar dönemi vize sınavından çıktıktan sonra yanıtladıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenmek isteyen öğrenciler büyük bir merakla AÖF soru ve cevaplarının yayınlanacağı zamanı merak ediyordu. Birden fazla sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını kendi algoritmalarına göre belirleyebilecek sınav soru ve yanıtlarının açıklanması bu açıdan oldukça önemli. AÖF soru ve cevapları burada...

Bahar dönemi ara sınav sorularının erişime açıldığını Anadolu Üniversitesi twitter hesabından açıklandı. Öğrenciler, sorulara ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişebilecekler. AÖF vize sınav sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

AÖF Bahar dönemi vize soru ve cevapları için tıklayın

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AÖF soru ve cevapları açıklandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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