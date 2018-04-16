AÖF soru ve cevapları açıklandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF Bahar dönemi vize sınavından çıktıktan sonra yanıtladıkları soruların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu öğrenmek isteyen öğrenciler büyük bir merakla AÖF soru ve cevaplarının yayınlanacağı zamanı merak ediyordu. Birden fazla sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını kendi algoritmalarına göre belirleyebilecek sınav soru ve yanıtlarının açıklanması bu açıdan oldukça önemli. AÖF soru ve cevapları burada...

Anadolu Üniversitesi Bahar dönemi ara sınav sorularının erişime açıldığını Anadolu Üniversitesi twitter hesabından açıklandı. Öğrenciler, sorulara ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişebilecekler. AÖF vize sınav sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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