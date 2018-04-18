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Akademisyene yurtdışı bursu

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Akademisyene yurtdışı bursu
Yükseköğretim Kurulu () tarafından bu yıl ilk defa uygulamaya geçecek ve her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine yurtdışında burslu eğitim imkânı sağlayacak YÖK-YUDAB Programı başvuruları başladı. YÖK Başkanı ilgili akademisyenlere mektup göndererek program hakkında bilgi verdi. Saraç, 'de doktoralı insan kaynağının nicelik olarak artırılmasının yanı sıra niteliği de yükseltmek yolunda gerçekleştirdikleri projelere bir yenisini eklediklerini bildirdi. 400 araştırma görevlisine yurtdışında en az 6 ay en fazla 1 yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırma yapma imkânı sunulacağını belirten Saraç "Bu projeyle genç bilim insanlarımızın dünya bilim hayatıyla da kucaklaşmasını istiyoruz. Bu proje doktora yapan istikbalin genç akademisyenlerine yeni bir imkân sunuyor" dedi.
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Akademisyene yurtdışı bursu
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