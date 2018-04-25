Bölünme üretim getirecek

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı geçen hafta TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıyla ikisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kuruluyor. Yeni kurulacak üniversitelerin bir kısmı aralarında dev okulların da olduğu toplam 10 üniversitenin bölünmesiyle kurulacak. Bu üniversitelerin bölünmesiyle kurulacak yeni yükseköğretim kurumlarında üretim ağırlıklı eğitim modeli uygulanacak, inovasyon özendirilecek. Yeni kurulacak üniversitelere il bazlı misyonlar kazandırılarak belli alanlarda markalaşması sağlanacak. Öte yandan üniversite kontenjanlarının da çok fazla olması da bölünmeyi gerektiren nedenler arasında. Bu okulların yönetilebilirlik açısından bölünüp yeni üniversitelere dönüşmesinin doğru bir karar olduğu değerlendiriliyor. GEÇMİŞTE DE YAPILDI
Bölünme kararının en önemli nedenleri arasında meslek yüksekokullarının üniversiteyi kendi misyonundan uzaklaştıracak şekilde çoğalması olarak gösterilmişti. Ayrıca bulundukları şehrin birçok yerine dağılmış olmaları da idare açısından zorluklar yaratıyordu. Benzer uygulamalar geçmişte yapılarak bölünen üniversitelere il bazında misyonlar yüklenmişti. Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi
bünyesindeki Kocaeli
Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu 90'lı yıllarda üniversiteden ayrılarak Kocaeli Üniversitesi
adı altında yeniden yapılandırılmıştı. Aynı şekilde Gaziantep Üniversitesi
de daha önce ODTÜ bünyesindeki Gaziantep Makine Mühendisliği Bölümü'nün ayrılmasıyla kuruldu. Sakarya Üniversitesi
İTÜ, Osmangazi Üniversitesi
ise geçmişte Anadolu Üniversitesi
bünyesindeki bazı fakültelerin ayrılmayla oluşturuldu. KONTENJANLAR FAZLAYDI
Başta İstanbul üniversitesi
olmak üzere bölünme kararı alınan bazı üniversitelerin öğrenci sayısı bazı illerin nüfusunu bile geçti. İstanbul Üniversitesi'nin öğrenci sayısı 86 bin, Gazi'nin 62 bin, İnönü'nün ise 46 bin öğrencisi var. Bölünme sonrası yeni kurulan üniversiteye geçen öğrenci, önceki bölünmelerde olduğu gibi daha önce girdiği üniversitenin diplomasını alabilecek. Örneğin, Gazi Üniversitesi'nde öğrenim gören bir öğrenci yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi
'nde eğitim görse bile Gazi Üniversitesi'nin diplomasını alabilecek. HANGİ ÜNİVERSİTELER NEREDE KURULACAK?
Bölünecek 10 üniversite ve bu bölünmeden sonra kurulacak yeni üniversiteler şöyle:
Gazi Üniversitesi'nden Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Ankara)
İstanbul Üniversitesi'nden İbn-i Sina Üniversitesi (İstanbul)
İnönü Üniversitesi'nden Turgut Özal Üniversitesi
(Malatya) Karadeniz Teknik Üniversitesi
'nden Trabzon
Üniversitesi (Trabzon)
Selçuk Üniversitesi'nden Konya
Üniversitesi (Konya)
Dumlupınar Üniversitesi'nden Kütahya
Üniversitesi (Kütahya) Sakarya
Üniversitesi'nden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya)
Erciyes Üniversitesi'nden (Kayseri)
Mersin Üniversitesi'nden Tarsus (Mersin)
Sütçü İmam Üniversitesi'nden İstiklal Üniversitesi (Kahramanmaraş)