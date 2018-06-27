Birinciden tavsiye: Soğukkanlı olun

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S'den tam puan alan Olçum Başak başarısının sırrının düzenli çalışmak olduğunu söyledi. Sonuçlar açıklandıktan sonra aHaber'e konuşan Başak ailesi de oğullarıyla gurur duyduklarını, dersleri kadar sosyalleşmesine de önem verdiklerini ifade etti. Başak "Her gün bir saat ve üstü çalıştım. Son hafta dinlendim. Sınavda soğukkanlı olmaya çalıştım. Arkadaşlarımla zaman geçirecek zamanım oldu. Şimdi çok iyi bir üniversiteye gitmek için çalışacağım" dedi. Kendinden sonra sınava girecek arkadaşaları için de tavsiyede bulunan Başak "Konuyu öğrenmeye çalışın. Sınavda da sakin olun" şeklinde konuştu.