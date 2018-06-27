LGS sonuçları sorgulama! LGS yerleştirme kılavuzu açıklandı - LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sonrasında binlerce kişi MEB tarafından yapılacak açıklamayı bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığının Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarını açıklamasından sonra gözler bu kez de LGS yerleştirme kılavuzuna çevrildi. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Binlerce öğrenci ve velilerinin beklediği tercih kontenjan tabloları 2 Temmuz'da yayınlanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? E-OKUL İLE LGS TERCİHİ

LGS tercih işlemleri öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek.

LGS TERCİH LİSTESİ (TIKLA - SORGULA)

LGS SONUÇLARI SORGULAMA - LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının dün MEB tarafından açıklanmasından sonra gözler LGS yerleştirme kılavuzuna çevrildi. Yine MEB'in takvimine göre öğrencilerin yapacakları tercihler için kontenjan tabloları 2 Temmuz'da yayınlanacak. 2-13 Temmuz arasındaysa tercihler alınacak. 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan listelerinin ilan edilmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden "2018 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu" yayınladı.

LGS tercih işlemleri öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecek.

LGS'YE GİRENLER DE YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİNDE BULUNACAK

LGS'ye puanına sahip olanlar da dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından tercih yapılmazsa, öğrencilere 'Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ile 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranı açılmayacak

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayanlar, tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler; 'Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar', 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ve 'Pansiyonlu Okullar' olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezî Sınava girmeyenler için bu iki grupta olacak.

AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA ÜÇ TERCİH

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu 'Kayıt Alanı'ndan seçme şartıyla, en fazla beş okul tercihi edebilecekler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmeyle girilen okullar için tercihlerini yaparak kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, isterse Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla beş; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihi yapabilecek.