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E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? - giriş ile sınav sonuçları sorgula!

, geçtiğimiz günlerde bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği sonuçları sorgulama sayfasını resmen erişime açmıştı. Bu gelişmelerin ardından .gov.tr'nin yanı sıra e okul giriş ekranında da yoğunluk başladı. LGS sonuçları henüz öğrenmeyen veya tekrar görüntülemek isteyen kişiler e okul giriş ile bu işlemi gerçekleştirebilirler. İşte giriş sistemi...

Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 11:05
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? - VBS giriş ile LGS sınav sonuçları sorgula!

, 26 Haziran'da resmi internet sitesinden sonuçları sorgulama sayfasını erişime açtı. Büyük heyecanla bekleyen bir milyonu aşkın veli ve öğrenci LGS sınav sonuçları öğrenmeye başladı. .gov.tr'nin yanı sıra e okul öğrenci girişi sisteminde de yoğunluk başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden LGS sonuçları sorgulamak için izleyeceğiniz adımlara bu başlık altından ulaşabileceksiniz. İşte giriş ekranı...

E OKUL İLE LGS SONUÇLARI SORGULA!

1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını e okul giriş sistemi üzerinden sorgulamak için doğru adrestesiniz. E okul giriş yapmak e-okul.meb.gov.tr adresine hemen tıklayabilirsiniz.

TERCİHLER NE ZAMAN?

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak.

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Veliler çocuğunun eğitim durumunu anında güncel olarak görebildiği e-Okul sayfasına kolaylıkla erişebiliyor. 26 Haziran itibariyle LGS sonuçlarını öğrenmek için e Okul giriş sayfasını kullanacaklar için düzenlediğimiz haberde kolaylıkla e-Okul'a erişebilirsiniz.

Bu sayfaya girmek için Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası, okul numarası ve birkaç güvenlik sorusu yanıtlamanız gerekmektedir. Sonrasında sınavlar bölümünde Liseye Geçiş Sınav sonucu bölümüne tıklayarak sonuçları çok hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? - VBS giriş ile LGS sınav sonuçları sorgula!
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