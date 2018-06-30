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Son dakika: 'nin birinci oturumu başladı

Son dakika haberi! başladı... 2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları ı'nın birinci oturumu TYT, 135 dakika sürecek

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 10:21
Son dakika: YKS'nin birinci oturumu başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları ı'nın () birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. 2 milyon 381 bin 784 üniversite adayının başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 ildeki 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanacak.

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. TYT, 135 dakika sürecek.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

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Son dakika: YKS'nin birinci oturumu başladı
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