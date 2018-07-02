Üniversiteye girişte tarihi organizasyon

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS
) dün tamamlandı. Sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak YKS'de önceki gün Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adaylar dün de Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil
testine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla, 5 günden 2 güne indirilen YKS, ÖSYM
tarihinin en büyük organizasyonuna sahne oldu. 2.3 milyon adayın katıldığı YKS için 40 günlük 24 saat süren bir çalışma yapıldı. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. Sınav evraklarının naklinde 428 TIR ve 1 uçak kullanıldı. Sınav, her bir oturum için 350 bin kişi olmak üzere toplamda 700 bin kişilik güvenlik görevlisi tarafından takip edildi. MATEMATİK BELİRLEYİCİ
AYT'de adaylara matematikten 40, Türk dili ve Edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinden 40, sosyal bilimler-2 tetsinden 40, fen bilimlerinden de 40 soru soruldu. Sınav 180 dakika sürdü. Öğrenciler en çok matematik testinde zorlandı. Matematik soruları birkaç konunun birleşiminden oluşturulmuş bilgi ve yorum içeren tarzdaydı. Geometri ise analitik ağırlıklı, yorum gerektiren sorulardan oluşturuldu. Adaylar TYT'de süre, AYT'de ise bilgi eksikliği nedeniyle matematik sorularında sıkıntı yaşadı. YKS'de en belirleyici ders geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da matematik olacak. Sınavın diğer sorularını ise Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları şöyle değerlendirdi: TÜRKÇE:
Okuma, anlama ve edebiyat bilgilerinin sorgulandı. Sınav sadece bilginin ölçüldüğü bir sınav olmaktan çok bilginin yorumu ve analizine dayanıyordu. Türk edebiyat dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçı ve eserlerin sorulduğu, terim bilgisinin sorgulandığı sınav, bilgileri özümsemiş öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı. TARİH:
Kısa ve net doğrudan tarihi terim ve kavramları, kronolojiyi, bilgiyi sorgulayan, dönem bilgisine hâkimiyeti gerektiren sorulardı. Konulara hâkimiyeti tam olmayan öğrencileri zorlayacak bir sınavdı. TM alanında hazırlanan öğrenciler için tarih dersinin asla gözardı edilmemesi gerektiği anlaşılmıştır. COĞRAFYA:
Şekil ve harita içerikli görsel hafıza ve coğrafyanın dağılış ilkesini kapsayan sorular vardı. Analiz, sentez ve yorum gücünü sorgulayan, harita ve grafik okumayı bilmeyi gerektiren, öğrencilerin aktüel bilgisini ve genel kültür düzeAntalya
rgulayan sorulara yer verilmiş. FELSEFE:
Felsefe sorularının seçici soruları, psikoloji ve mantık alanlarındaydı. Sosyoloji soruları ise basit ve paragraf çözümlemesini gerektiren sorulardı. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
: Bilginin, okuduğunu anlama ile harmanladığı sorulardı. Müfredat dâhilinde, öğrencilerin zorlanmadan yapabildikleri düzeyde. FİZİK:
Yeni müfredatın felsefesine uygun olarak matematiksel işlemlerin çok az kullanıldığı görülmüştür. Deneyler yaparak fizik yasalarını analiz etmiş, günlük hayatla bağdaştırmış, çok ayrıntıya girmeden temel mantığını anlamış öğrencilerin rahatlıkla başarılı olacağı bir sınavdı. KİMYA:
Temel kavram ve ilkeleri iyi kullanan, ayrıntıları görebilen, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen ve işlem becerisine sahip olanların çözebileceği düzeydeydi. BİYOLOJİ:
Yorum içerikli sadece 2 soru bulunurken diğer 11 soru tamamen bilgi içerikli sorulmuş. Soruların içerikleri ve mantığı daha önceki sistemlerden ÖSYS'nin ÖYS sınavı ile benzerlik gösteriyordu. SINAVA İTFAİYE YETİŞTİRDİ
YKS'nin ilk oturumu önceki gün yapıldı. Antalya'da oturan Elanur Yağmur, sınava son dakikada yetişti. Bindiği belediye otobüsü, Yağmur'u sınava gireceği okuldan 7 kilometre önce indirdi. Okula yürüyerek gitmek isteyen Yağmur, Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerinden birini durdurup adres sordu. İtfaiye ekipleri bir kamyonetle Yağmur'u sınava gireceği okula götürdü. Sınavın ardından yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından paylaşan Yağmur, "İyi ki varsınız. Bu güzel insanlar olmasa sınava yetişemeyecektim" yazdı. Antalya itfaiyesi de "Sizler için daima hazırız" mesajı attı. DHA