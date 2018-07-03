DGS 2018 ne zaman? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sınav soruları...

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 21 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek. Yani DGS 2018'e sadece üç hafta kaldı. DGS başvurularının 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında alındığı sınav, 8 Temmuz tarihinde yapılması düşünülürken erken seçim sürecinden dolayı 21 Temmuz tarihine ertelenmişti.

DGS sınavına günler kala, öğrenciler bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da DGS'ye ilişkin araştırmalara da devam ediyor. En çok araştırılan konuların başında ise, DGS ne zaman yapılacak? DGS 2018 sınav giriş yerleri belli oldu mu? soruları geliyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, bu sorulara yanıt vermeye çalıştık.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DGS giriş yerlerini henüz ilan etmedi.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

2018 DİKEY GEÇİŞ SINAVI ÖNCESİNDE MERAK EDİLEN SORULARIN CEVAPLARI

2018-DGS HANGİ SINAV MERKEZLERİNDE YAPILACAKTIR?

2018-DGS, 81 il merkezinde yapılacaktır.

2018-DGS'YE KİMLER BAŞVURMALIDIR?

Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurmalıdır.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet

şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARINA DİKEY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYENLERİN BU SINAVA BAŞVURMALARI GEREKİR Mİ?

Evet. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

SINAV SÜRESİ NE OLACAKTIR?

Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

2018-DGS KILAVUZUNA NASIL ULAŞABİLİRİM?

Kılavuz, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

SINAVA BAŞVURU İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİNİN ADRESİNİ NEREDE BULABİLİRİM?

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde "2018-DGS: Kılavuz

ve Başvuru Bilgileri" içinde yer almaktadır.

BİR BAŞVURU MERKEZİNDE DGS BAŞVURU İŞLEMİ YAPMASI GEREKEN ADAYLARIN BİZZAT KENDİSİNİN BAŞVURU MERKEZİNE GİTMESİ ZORUNLU MUDUR?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU MERKEZİNE GİDERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir. (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.)

SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAKTIR?

Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

DGS SONUCU İLE BİR YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMINA YERLEŞTİRİLDİĞİMDE GELECEK YIL PUANIMDA DÜŞME SÖZ KONUSU OLACAK MI?

Evet. 2018-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS'de ÖBP'leri 0,45

katsayısı ile çarpılacaktır.

2018-DGS SINAV SONUCUMU DAHA SONRA KULLANABİLİR MİYİM?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNDE MEVCUT OLAN GEÇERLİ FOTOĞRAFIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM'ye başvuruda bulunmalıdır.

a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,

b) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

d) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge