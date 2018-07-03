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’nın eğitimleri DPÜ’nün ev sahipliğinde başladı

’da kurulan ve ilahiyat alanında ilk akreditasyon ajansı olan ’nca (İAA) ilk kez düzenlenen Akreditasyon, ve Programı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve yapılan törenle başladı.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 16:54
İlahiyat Akreditasyon Ajansı’nın eğitimleri DPÜ’nün ev sahipliğinde başladı

ile Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle, DPÜ Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun konferans salonunda gerçekleştirilen açılış törenine, , Belediye Başkanı , rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören ve Başkanı Prof. Dr. 'ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığından temsilciler katıldı. Takdim konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, en sevmediği anlayışın "eski tas eski hamam" olduğunu ifade ederek, değişimin ve gelişmenin ve bu yöndeki en iyisini yakalama düşüncesinin en fazla ilahiyat alanına yakıştığını ifade etti.

"AKILLI KENDİNİ HESABA ÇEKENDİR"

Kalite süreçlerinin aslında ilahiyat alanında bilinen şeyler olduğunu ve bu sürece ilahiyat programlarının daha çabuk ve daha rahat uyum sağlayacağına inandığını söyleyen Aydemir, "Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için hayatı ve ölümü yaratandır." ayetiyle, "Akıllı kendini hesaba çekendir" ve "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin." hadis-i şeriflerini örnek göstererek, "Aslında bu öğütlerin her birinin kalitenin birer sürecidir. Kalite, bir amacın ve bu amaca giden yolun gözetlenmesi ve bu sürecin dışarıdan değerlendirilmesidir. Bu süreç aslında tüm İslami kaynaklarda da vurgulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ İNSAN GÜCÜNE KATKI YAPMAKTIR"

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören ve Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun selamlama konuşmalarında 'nin ilahiyat alanındaki ilk akreditasyon ajansı olan İAA'nın Kütahya'da kurulmasından ve bu etkinliği Kütahya'da gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, etkinliği düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ettiler. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise yapmış olduğu açılış konuşmasında, dünyada ve Türkiye'de kalitenin geçmişi ve bugününe değindi. Değişime karşı ayak direme kültürünün kırılması gerektiğini belirten Elmas, "Türkiye'nin potansiyeli, kalitenin kendine özgü yapısıyla uygulanmasında oldukça önemli. Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak amacımız dünyayı okuyan, ülke gelişimine ve değişime çabuk intibak edebilen yetişmiş insan gücüne katkı yapmaktır. Bu anlamda, geçmişte içinde yer alan kalite komisyonunun bir kurul olarak müstakil bir hale getirilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyor ve YÖK'ün bu yöndeki çabalarını takdirle karşılıyorum" şeklinde konuştu.

EĞİTMENLER KATILIMCILARA BİLGİ VERECEK

Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın ardından selamlama konuşmasını yapan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de etkinliği düzenleyen İAA yönetimine, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. Vali Nayir'in selamlama konuşmasının ardından karşılıklı hediyelerin takdimiyle açılış programı sona erdi. 26-28 Haziran tarihleri arasında DPÜ Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve düzenlenecek etkinliğe, Türkiye'nin birçok üniversitesinden, ve Diyanet İşleri Başkanlığından gelen eğitmenler, Akreditasyon, Kalite Yönetimi Sistemi ve alanında katılımcılara bilgi verecek.

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İlahiyat Akreditasyon Ajansı’nın eğitimleri DPÜ’nün ev sahipliğinde başladı
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