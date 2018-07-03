İlahiyat Akreditasyon Ajansı’nın eğitimleri DPÜ’nün ev sahipliğinde başladı

Tavşanlı Belediyesi ile Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle, DPÜ Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun konferans salonunda gerçekleştirilen açılış törenine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığından temsilciler katıldı. Takdim konuşmasını yapan İlahiyat Akreditasyon Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, en sevmediği anlayışın "eski tas eski hamam" olduğunu ifade ederek, değişimin ve gelişmenin ve bu yöndeki en iyisini yakalama düşüncesinin en fazla ilahiyat alanına yakıştığını ifade etti.

"AKILLI KENDİNİ HESABA ÇEKENDİR"

Kalite süreçlerinin aslında ilahiyat alanında bilinen şeyler olduğunu ve bu sürece ilahiyat programlarının daha çabuk ve daha rahat uyum sağlayacağına inandığını söyleyen Aydemir, "Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için hayatı ve ölümü yaratandır." ayetiyle, "Akıllı kendini hesaba çekendir" ve "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin." hadis-i şeriflerini örnek göstererek, "Aslında bu öğütlerin her birinin kalitenin birer sürecidir. Kalite, bir amacın ve bu amaca giden yolun gözetlenmesi ve bu sürecin dışarıdan değerlendirilmesidir. Bu süreç aslında tüm İslami kaynaklarda da vurgulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ İNSAN GÜCÜNE KATKI YAPMAKTIR"

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören ve Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun selamlama konuşmalarında Türkiye'nin ilahiyat alanındaki ilk akreditasyon ajansı olan İAA'nın Kütahya'da kurulmasından ve bu etkinliği Kütahya'da gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, etkinliği düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ettiler. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise yapmış olduğu açılış konuşmasında, dünyada ve Türkiye'de kalitenin geçmişi ve bugününe değindi. Değişime karşı ayak direme kültürünün kırılması gerektiğini belirten Elmas, "Türkiye'nin potansiyeli, kalitenin kendine özgü yapısıyla uygulanmasında oldukça önemli. Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak amacımız dünyayı okuyan, ülke gelişimine ve değişime çabuk intibak edebilen yetişmiş insan gücüne katkı yapmaktır. Bu anlamda, geçmişte YÖK içinde yer alan kalite komisyonunun bir kurul olarak müstakil bir hale getirilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyor ve YÖK'ün bu yöndeki çabalarını takdirle karşılıyorum" şeklinde konuştu.

EĞİTMENLER KATILIMCILARA BİLGİ VERECEK

Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın ardından selamlama konuşmasını yapan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de etkinliği düzenleyen İAA yönetimine, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. Vali Nayir'in selamlama konuşmasının ardından karşılıklı hediyelerin takdimiyle açılış programı sona erdi. 26-28 Haziran tarihleri arasında DPÜ Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda düzenlenecek etkinliğe, Türkiye'nin birçok üniversitesinden, Milli Eğitim Bakanlığından ve Diyanet İşleri Başkanlığından gelen eğitmenler, Akreditasyon, Kalite Yönetimi Sistemi ve Dış Değerlendirici Eğitimi alanında katılımcılara bilgi verecek.