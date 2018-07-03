Kolejlerde taban puanlar düştü

Bu
yıl ilk kez uygulanan Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) tam puan yapan öğrencilerin sayısı 18 olarak açıklandı. Puanların düşük kalması yüzdelik dilimlerin yüksek olmasına neden oldu. Matematikten 7 yanlışı olan bir öğrencinin bile herhangi bir fen lisesine yerleşebileceği öngörülüyor. Bu durum sınavla öğrenci alacak özel liselerin de taban puan
larını bu yıl düşük tutmasına neden oldu. Örneğin geçen yıl 500 tam puanla öğrenci alan Robert Kolej
bu yıl 450 puanla öğrenci alacak. Alman Lisesi taban puanını 440 olarak duyurdu. Fransız liselerinin taban puanları ise 410 ile 390 arasında değişiyor. Üsküdar Amerikan Lisesi bu yıl 440 taban puanıyla öğrenci alacak. Sev Amerikan Koleji ise tanan puanını 410 olarak duyurdu. ÖZEL OKULLARDAN UYARI
Türkiye Özel Okullar
Derneği resmi okullar için tercihte bulunan ve bu tercihlerini onaylatan velilerin bir özel okula kayıt hakkı kazansalar dahi kayıtlarını gerçekleştiremeyecekleri belirterek "Kaydın gerçekleştirilebilmesi için velinin resmi bir okula giderek tercihlerini iptal ettirmesi gerekir. Özel okula kayıt yaptırmak isteyen velilerin resmi okullar için tercih haklarını son ana kadar bekletmeleri tavsiye olunur" denildi. ÇAKIŞMA SIKINTISI YAŞANMAYACAK
Özel
okulların kayıt takvimiyle devlet liseleri tercih dönemi çakıştığı için velilerin problem yaşayacaklarına dair iddialara da açıklık getirildi. Özel okulların kayıtları 11 Temmuz'a kadar devam edecek. Devlet okulları için 13 Temmuz'da tercih alma süreci tamamlanacak. Ancak bu durum öğrenciler için bir sıkıntı yaratmayacak. Bir öğrenci özel okula kesin kaydını yaptırdığı anda resmi okullar için tercih sisteminden çıkarılacak. Özel okullar için son kayıtlar 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bunu takip eden iki gün daha adayların devlet okulları için tercih yapma hakkı bulunuyor. Özelde istediği okula kayıt yaptıramayanlar için devlette kayıt şansı devam edecek.