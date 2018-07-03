KPSS başvuruları başladı! KPSS 2018 başvuru ücreti ne kadar? Hangi bankaya yatırılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvurularının son bulmasının ardından gözler lise mezunlarını kapsayan KPSS ortaöğretim oturumuna çevrildi. Devlet memuru olma hayali kuran binlerce lise mezunu KPSS tarihi ne zaman? diye sorarken başvuru ücretleri konusunda da araştırmalarına devam ediyor. KPSS başvuru tarihleri 3 ile 19 Temmuz arasında olacak. KPSS başvuru ücretine ilişkin merak ettikleriniz...

KPSS ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücreti bu sene 60 lira olarak belirlendi. KPSS sınavına girmek için başvuru yapacak olan adaylar sınav ücreti olarak ödeyecekleri ücretleri nereye hangi bankaya, nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar.

Ücretlerin yatırılacağı bankalar; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Deniz Bank, Kuveyt Türk PTT ve Halk Bankası olarak belirlendi.

Adaylar, gerek ilgili bankaların şubelerinden gerekse ATM'lerden başvuru ücretlerini yatırabilir.