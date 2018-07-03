Tercihte en önemli kriter ilgi alanları

Veli ve öğrenciler için hem devlet hem de özel okullar konusunda çok ince eleyip sık dokumaları gereken bir tercih
süreci başlıyor. Peki, bu kadar önemli bir tercihi yaparken nelere dikkat etmeliler
? Konuyu alanın uzmanı, NUN Ortaokulu ve Lisesi Okul Müdürü Özlem Ülker Günal
ile konuştuk. -Tercih sürecinde veliler nerede durmalı, nasıl bir yol izlemeli?
Öğrencinin yeteneğine, ihtiyacına göre karar vermeliler. Veliler bazen bunu unutup büyük şehirlerdeki popüler okulları tercih etmeye meyilli olabiliyorlar. -Ya da gerçekleştiremedikleri hayallerini çocuklarının hedefleri hâline getirebiliyorlar.
Kesinlikle. Hâlbuki tercih döneminde okulları tanımaya çalışmalılar.
Okulun öğrenciye farklı eğitim programları sunup sunmadığına bakmalılar mesela. Sadece meslek odaklı düşünmemeliler.
Örneğin bizim eğitim felsefemizin temelinde "iyi insan" yetiştirmek var. Bilginin insanlığın faydası için kullanıldığında değer kazandığına inanıyoruz. Öğrencinin akademik gelişimi kadar karakter gelişimini, arkadaşlarıyla ilişkisini, kazanacağı erdemleri önemsiyoruz.
Velilere, tercih edecekleri okulun eğitim felsefesini, okul kültürünü ayrıca incelemelerini tavsiye edebilirim. KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ -Öğrencinin ilgi alanına uygun bir lise nasıl seçilir?
Lise, çocuğun kendisini tanıdığı, karakterini inşa ettiği önemli çağlardan. Bu yüzden lise tercihi yaparken çok yönlü gelişim, okulun sosyal faaliyetleri, atölye ve kulüp seçenekleri çok önemli. İlk olarak buna dikkat edilmeli. Sonra çocukların okulda doğru isimlerle bir araya gelmeleri çok önemli.
Okuldaki etkinliklere davet edilen isimler onlara ilham vermeli. Seçecekleri mesleklerde örnek olmalı. -Okulun fizikî şartları incelenirken nelere dikkat edilmeli?
Tabiatla yakın, fonksiyonel, farklı öğrenme biçimlerine hitap etmeli.
Profesyonel spor alanları bulunmalı sonra, bilim sanat atölyeleri. Elbette en önemlisi, güçlü bir kütüphanesi olmalı. -Lisenin ev adresine olan mesafesi ne kadar önemli?
Çok önemli. Çocukların zamanının büyük bir kısmı yollarda, trafikte geçiyor.
Bir okul gününe zihnen yorgun başlamak ya da akşam eve dönerken daha da yorulmak, açıkçası pek makul değil.
Yatılı okullar bu konuda mesela çok daha avantajlı. Hem aradaki mesafeyi kaldırdığı hem de kalan tüm vakitleri yine eğitimin parçası hâline getirdiği için. -Sosyal olanakların önemi ne?
Bir çocuğun okul kulübünde radyo programı yaptığını, sinema atölyesinde kısa filmler çektiğini hayal edin.
İletişim ve sosyal becerileri büyük oranda gelişecektir.
Bu gelişimi, sadece ders içi etkinliklerle sağlamanız mümkün değil, okul size bu noktada çok daha geniş, Özlem Ülker Günal bütüncül imkânlar sunmalı.