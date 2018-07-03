TINK 48 öğrenci alacak

Teknolojiyi tüketen değil, üretmeyi bilen, girişimci, nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından hazırlık sınıfı kontenjanını da 48 öğrenci olarak belirledi. Geleceğin teknoloji okuryazarlarını ve girişimcilerini yetiştirmek amacıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında kapılarını açan Tink kesin kayıt için taban puanı da 345 olarak belirlendi. Tink, fark yaratarak oluşturduğu, merkezinde insan bulunan Tink Eğitim Ekosistemi ile eğitim ve öğrenmenin sınırlarını kaldırıyor. Ekosistemin tabanını oluşturan e-öğrenme platformu TinkSmart
ile bireyselleştirilmiş bir eğitim veriyor. Her öğrencinin farklı karakteri, güçlü yönleri, gelişim alanları ve farklı öğrenme yöntemi olduğuna inanan Tink, öğrencilerin bireysel yetkinliklerini e-öğrenme platformu TinkSmart'ı kullanarak tespit ediyor. Bu tespit sonrası, öğrencilerin yetkinlik ve tercihlerine uygun kişisel eğitim programı hazırlıyor.