Kolejlerde ikinci kayıtlar başladı

Lıselere Giriş Sınavı'yla (LGS) öğrenci alacak özel okullar
da ikinci ön kayıt
dönemi dün başladı. Türkiye genelinde sınavla öğrenci alacak 80 okul ilk ön kayıt döneminin ardından dün taban puanlarını ve boş kontenjan
larını açıkladı. Bugün bu okullara kesin kayıtlar yapılacak. Ayrıca yedek kayıtlar alınacak. Yedek kayıt yaptırmak isteyen velilerin ilgilendikleri okullarda hazır bulunmaları gerekiyor. Özel okulların kayıt takvimiyle devlet liseleri tercih dönemi çakıştığı için velilerin problem yaşayacaklarına dair iddialara da açıklık getirildi. Özel okulların 11 Temmuz'a kadar sürecek. Devlet okulları için bu süre 13 Temmuz'da tamamlanacak. Yani, özel okullarda kayıtların tamamlanmasının ardından, bunu takip eden 2 gün daha öğrencilerin devlet okulları için tercih yapma hakkı bulunuyor. ROBERT'TE KONTENJANLAR DOLDU
Bu yıl taban puanını 500'den 450'ye indiren Robert Kolej'de ilk kayıt döneminde kontenjanlar doldu. Saint Joseph ile Sainte Pulcherie'de de boş kontenjan bulunmuyor. Saint Benoit Lisesi'nde 156, Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde 68, SEV Amerikan Koleji'nde 37, İzmir Amerikan Koleji'nde ise 63 boş kontenjan var. Alman Lisesi'nde ise kayıt alanlar nedeniyle 2 öğrencilik boş kontenjan açıldı.