Sektörde ihtiyaç fazlasına önlem

Bu yıl ilk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınav
ı'na (YKS
) yönelik tercih kılavuzu ÖSYM
tarafından önceki gün yayımlandı. Milyonlarca öğrencinin tercihlerinde kullanacak YKS kılavuzunda üniversitelerdeki önlisans ve lisans programlarının da kontenjanları duyuruldu. Buna göre Türkiye genelindeki üniversitelerde ikinci öğretim ile açık öğretim programları da dâhil olmak üzere 1 milyon 43 bin 177 kontenjan bulunuyor. Ancak bu yıl iş dünyasının ihtiyaçları ve kamudaki talep dikkate alınarak oluşturulan kontenjanlarda bazı bölümlerde ciddi azaltmalar yapıldı. Özellikle işletme, iktisat, halkla ilişkiler gibi sektörde ihtiyaç fazlası olan lisans programlarının kontenjanları yüzde 25 civarında düşürüldü. Talep gören bölümlerde ise kontenjanlar artırıldı. 116 PROGRAMDA DÜŞÜŞ
Eğitim ve Rehberlik Koordinatörü Salim Uysal'ın hazırladığı çalışmaya göre bu yıl toplam 116 lisans programının kontenjanları düşürüldü. İşletme bölümünün geçen yıl 22 bin 243 olan kontenjanı yüzde 25 azaltılarak 16 bin 660'a düşürüldü. İktisatta kontenjanlar 17 binlerden 14 bine indirilerek yüzde 20'lik bir düşüş yapıldı. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 4 bin 411'den 3 bin 797'ye indirildi. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik 50'den 30'a düşürüldü. Benzer bölümlerin açık öğretimdeki kontenjanlarında ise yüzde 50'den fazla azaltma yapıldı. ÖĞRETMENLİKLER DE AZALDI
Kontenjanlar birçok branştaki öğretmenlik bölümlerinde de düşürüldü. Okul öncesi öğretmenliği 6 bin 261'den 6 bin 5'e, Sınıf öğretmenliği 5 bin 905'ten 5 bin 587'ye indirildi. Fen bilgisi öğretmenliği programında yüzde 24'lük bir kontenjan azaltılması yapıldı. Bu yıl bu bölüm 3 bin 360 öğrenci alacak. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği kontenjanlarında da yüzde 20'lik bir düşüş görüldü. Geçen yıl 30 olan kontenjan bu yıl 10 olarak açıklandı. TIP ARTIRILDI
HEM adaylar hem de sektörden çok talep gören geleneksel bölümlerde ise kontenjanlar arttı. Tıp
'ta kontenjanlar yüzde 7'den fazla artırılarak 13 bin 642'den 14 bin 643'e çıkarıldı. Diş hekimliğinde yüzde 31'lik artış yapılarak geçen yıl 4 bin 635 olan kontenjanlar 6 bin 104 olarak belirlendi. Eczacılığın 2 bin 608 olan kontenjanı 3 bin 336 oldu. Rekor artış uluslararası ticaret ve finans bölümde gerçekleşti. Geçen yıl 130 olan kontenjan yüzde 800'lük artırılarak bin 212'ye çıkarıldı. Sektörde talep gören tekstil ve moda tasarımında yüzde 230, tekstil mühendisliği kontenjanında yüzde 45 artış yapıldı. Afet yönetiminin kontenjanı 586'dan 953'e, Genetik ve yaşam bilimlerinin kontenjanı da 20'den 40'a çıkarıldı. TERCİHLER 7 AĞUSTOS'TA
SINAV
sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak. Tercihler 7-14 Ağustos arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) yapılacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Kılavuzdaki Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarına TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar yer verebilecek. AYT ve YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puana sahip adaylar ise Tablo 4'teki programları tercih edebilecek.