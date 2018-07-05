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Sektörde ihtiyaç fazlasına önlem İşletme, iktisat gibi sektörde ihtiyaç fazlası olan lisans programlarında kontenjanlar yüzde 25 azaltıldı. Öğretmenliklerde de kontenjanlar düşürüldü