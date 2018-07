ÖSYM yeni sınav tarihini belirledi... 2. ALES sınavı ne zaman yapılacak?

Binlerce kişinin merakla beklediği ALES sınavının 2. oturumu ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklama ile belirlendi.

2018 ALES SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) bu yıl üç kez yapılması kararını aldıklarını bildirdi.

"Geriye kalan iki sınavdan, takvime yeni eklenen ALES-2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES-3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

BAŞVURU TARİHİ

ALES 2018 Sonbahar Dönemi 2. Sınavı Başvuru Tarihleri: 24 Temmuz 2018 – 02 Ağustos 2018 olarak belirlendi

ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Eylül'de uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.