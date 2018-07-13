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2018 yerleştirme sonuçları açıklandı! - KPSS/1 açıklandı

Merakla beklenen 2018/1 yerleştirme sonuçları, tarafından açıklandı. Memur, tekniker, mühendis, mimar ve avukat başta olmak üzere birçok alanda sağlanacak olan istihdam kapsamında /1 başvuruları 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar, nı 'aday işlemleri' sayfası üzerinden görüntüleyebilir.

Giriş Tarihi: 13.7.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 16:46
KPSS 2018 yerleştirme sonuçları açıklandı! - ÖSYM KPSS/1 tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2018/1 sonuçları açıklandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için tercihte bulunan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir.

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Edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek için 115 bin 863 aday başvuru yaptı. Başvuru yapanlardan, ortaöğretim alanında 80, önlisans alanında 609 ve lisans alanında 782 olmak üzere, toplam bin 471 aday yerleşti.

KPSS 2018/1 LİSANS ALANINDAKİ KADROLAR

Memur, Mimar, Antrenör, Çocuk Gelişimcisi, Mühendis, Kütüphaneci, Programcı, Avukat, Bilgisayar işletmeni, Sekreter, Hemşire, Psikolog, Veteriner Hekim, Çözümleyici, Fizikçi, Kimyager, Diyetisyen, Fizyoterapist, Odyolog, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Grafiker, İcra Memuru, İstatistikçi, Müze Araştırmacısı, Apron Memuru, Arff Memuru, Veteriner, Biolog.

KPSS 2018/1 ÖNLİSANS ALANINDAKİ KADROLAR

Sağlık Teknikeri, Memur, Şoför, Tekniker, Bilgisayar İşletmeni, Aşçı, Laborant, Programcı, Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Hemşire, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İcra Memuru, Anbar Memuru, Arff Memuru, Teknik Ressam, Muhasebeci, Orman Muhafaza Memuru.

KPSS 2018/1 ORTAÖĞRETİM ALANINDAKİ KADROLAR

Hayvan Bakıcısı, Teknisyen, Şoför, Kaloriferci, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Teknik Ressam, Vagon Teknisyeni.

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KPSS 2018 yerleştirme sonuçları açıklandı! - ÖSYM KPSS/1 tercih sonuçları açıklandı
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