Lise tercihlerinde son gün

1 milyon 200 bin 8'inci sınıf öğrencisi için liselere tercih süresi bugün 17.00'de bitiyor. Tercih yapmayan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak açık lise
ye kaydedilecek. 30 Temmuz'da yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ilan edilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde kayıt alanı bölgesinde olmak şartıyla öğrenciler aynı okul türünden 3 okul seçebilecek. İsteyen 1, isteyen 3 okul tercinde bulunabilecek. Ancak az tercihte bulunurlarsa öğrencilerin yerleşememe ve nakil dönemine kalma riski olabileceği için uzmanlar 5 tercihin de yapılmasında fayda olduğunu söylüyor. İnşaatı tamamlanan fen liseleriyle birlikte toplam bin 373 okula sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Öğrenciler, Liselere Giriş Sınavı (LGS
) ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. LGS puanının eşitliğinde sırasıyla, Ortaokul Başarı Puanı
'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. 4 DÖNEM NAKİL
Merkezi yerleştirmeler tamamlandıktan sonra 4 kez nakil işlemi yapılacak. Öğrenciler, 30 Temmuz'da açıklanan yerleşme sonuçlarına göre, nakil işlemi için tercih başvurularını 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Her nakilde sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 3, yerel yerleştirmeden en fazla 3, pansiyonlu okullardan en fazla 3 okul seçilecek.