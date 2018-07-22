2018 YDS Sonbahar dönemi sınav başvuruları alınacak! ÖSYM YDS başvuruları ne zaman? - Sınav ve başvuru tarihi

Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği 2018 YDS sonbahar dönemi sınavı için başvurular başlıyor. YDS'nin ne zaman yapılacağı ÖSYM'nin açıkladığı takvimde belirtilmişti. Şimdi sınav tarihi yaklaştıkça sınava girecek vatandaşlar da YDS hakkında araştırma yapıyor. İşte YDS ile ilgili bütün bilgiler...

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre:

"2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) 9 Eylül 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 18-26 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir." denildi.

2018 YDS BAŞVURU FORMU VE KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ



İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 7-15 Şubat 2018

İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 1 Nisan 2018, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 18-26 Temmuz 2018

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 9 Eylül 2018, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL

BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL

YDS İLKBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 28 Şubat 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.) YDS Sonbahar Dönemi GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 8 Ağustos 2018 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.) YDS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 150,00 TL

YDS BAŞVURU NASIL YAPILIR?



ÖSYM'nin kılavuzunda belirttiği üzere:

"Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar;

başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;

başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c)Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

2.3 ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Form, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir. Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.

ÖSYM YABANCI DİL SINAVI (YDS) NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır. Sınava başvuran adaylar, Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. ÖSYM tarafından sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM'nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM'nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 6114 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.