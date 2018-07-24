KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi! ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi ve ücreti - sınav tarihi

KPSS Ortaöğretim - Lise sınavına başvurmada geciken binlerce adayın merakla beklediği geç başvuru tarihleri ÖSYM internet sitesinde ilan edildi.

KPSS Ortaöğrerim - Lise geç başvuru son tarihi: 01.08.2018 - Saat 23:59

KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının geç başvuru tarihi son tarihi ise 1 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. KPSS Ortaöğretim - Lise sınav tarihi de ilan edilen tarihler arasında. KPSS Ortaöğretim - Lise sınavı 7 Ekim 2018 günü saat 10.15'te yapılacak. Sınav yerleri ise ÖSYM'nin ilanın ardından sınava girecekler tarafından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası'ndan sınava girecek adaylar tarfından görülebilecek.