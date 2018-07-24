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Ortaöğretim ! KPSS Ortaöğretim tarihi ve i -

Ortaöğretim - Lise sınavının başvuru tarihleri sona erdi. Bununla birlikte lise mezunu memur adaylarının merakla beklediği tarihlerini resmi internet sitesinde yayımladı. Adayların en çok arardığı ise KPSS Ortaöğretim - Lise geç başvuru tarihleri ve KPSS Ortaöğretim Lise sınavı ? sorusunun cevabı oldu. İşte KPSS Lise sınavı ile ilgili geç başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 25.7.2018 00:26 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 00:36
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi! ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi ve ücreti - sınav tarihi

Ortaöğretim - Lise sınavına başvurmada geciken binlerce adayın merakla beklediği tarihleri internet sitesinde ilan edildi.

KPSS Ortaöğrerim - Lise geç başvuru son tarihi: 01.08.2018 - Saat 23:59

KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının geç son tarihi ise 1 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. KPSS Ortaöğretim - Lise de ilan edilen tarihler arasında. KPSS Ortaöğretim - Lise sınavı 7 Ekim 2018 günü saat 10.15'te yapılacak. Sınav yerleri ise ÖSYM'nin ilanın ardından sınava girecekler tarafından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası'ndan sınava girecek adaylar tarfından görülebilecek.

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KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi! ÖSYM KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihi ve ücreti - sınav tarihi
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