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: iptal edilen cevap! YKS başarı oranı - Bir sorunun cevabı değiştirildi

haberi... , Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçları açıkladı. Sonuçlara, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Bir sorunun cevabı ise ÖSYM tarafından değiştirildi. İşte 2018 ile ilgili ayrıntılar.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 00:30 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 00:32

, Yükseköğretim Kurumları Sınavı () sonuçları açıkladı. Sonuçlara, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018-YKS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Oturumu'nun İngilizce Testi'nde (2018-YKS YDT) yer alan 41 numaralı soru için "C" olarak ilan edilen doğru cevabın "D" olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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Son dakika: YKS iptal edilen cevap! YKS başarı oranı - Bir sorunun cevabı değiştirildi
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