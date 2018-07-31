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sonuçları açıklandı! 2018 YKS sonuç ile hemen öğren

Milyonlarca öğrencinin hayallerini oluşturan Üniversite'ye giriş olan sınavı 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. İki milyondan fazla öğrencinin katıldığı nın ardından gözler 'ye çevrildi. YKS sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki YKS sınav sonuçları hangi gün saat kaçta açıklanacak? Sınav sonuçlarını ÖSYM girişi ile anında sorgulayabilirsiniz. Yarın açıklanması beklenen YKS sınav sonuçları için son saatler. YKS sınav sonuçları açıklandığı anda buradan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 09:33
YKS sonuçları açıklandı! 2018 YKS sınav sonuçları ÖSYM sonuç ile hemen öğren

30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve milyonlarca öğrencinin hayallerini süsleyen sonuçları sınava giren öğrenciler ve aileler tarafından merakla beklenmeye başladı. Bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na yaklaşık iki milyonu aşkın aday katılım sağladı.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavın hemen ardından ' sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başladı. , resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2018 YKS sonuçları için tarih verdi. İstediği üniversiteye gitmenin hayalini kuran adayların merakla beklediği bu sorusunun cevabı haberimizde.

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YKS sonuçları açıklandı! 2018 YKS sınav sonuçları ÖSYM sonuç ile hemen öğren
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