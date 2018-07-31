YKS sonuçları açıklandı! 2018 YKS sınav sonuçları ÖSYM sonuç ile hemen öğren

30 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve milyonlarca öğrencinin hayallerini süsleyen Üniversiteye giriş sınavı YKS sonuçları sınava giren öğrenciler ve aileler tarafından merakla beklenmeye başladı. Bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na yaklaşık iki milyonu aşkın aday katılım sağladı.

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Sınavın hemen ardından 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başladı. ÖSYM, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2018 YKS sonuçları için tarih verdi. İstediği üniversiteye gitmenin hayalini kuran adayların merakla beklediği bu sorusunun cevabı haberimizde.