2018 mühendislik bölümlerin taban ve tavan puanları! 2018 üniversite alımları...

4 yıllık bölüm Mühendislik bölümleri taban-tavan puanları ve kontenjan bilgisi listesi YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından paylaşıldı. Puanına göre en doğru tercihi yapmak isteyen öğrenciler bölüm bölüm araştırma yapmaya devam ediyor. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği büyük merak konusu oldu. İşte 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan YKS üniversite tercihler için mühendislik bölümlerinin taban ve tavan puanı ve dört yıllık üniversite listesi
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN VE TAVAN PUANLARI
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL535,2476 244
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL 524,218735
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 517,6757 1,208
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA503,0286 2,726
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL501,7346 2,880
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL493,18 4,214
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 489,7214 4,892
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL489,5375 4,926
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)MF ANKARA 489,0205 5,031
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 484,5013 6,004
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)MF ANKARA 479,1368 7,354
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF İSTANBUL 467,2649 11,032
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 462,1941 12,843
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF KAYSERİ455,329 15,483
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF İSTANBUL 448,577 18,462
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 447,2103 19,024
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA 443,42220,816
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 442,0014 21,51
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF ANKARA 436,5181 24,136
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL 434,453525,177
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 430,3436 27,331
MEF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL429,7522 27,651
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİZMİR 427,1621 29,045
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İZMİR425,883 29,806
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 425,4374 30,026
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF ANKARA 422,532531,646
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)MF ANKARA 421,9573 31,988
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF ANKARA 415,4382 35,731
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA 413,942236,658
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 412,7723 37,343
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) MF İSTANBUL411,7653 37,979
EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF İZMİR 411,229 38,281
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL409,8862 39,089
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İZMİR408,6505 39,860
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KOCAELİ 406,5661 41,215
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İZMİR 406,550341,223
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF İSTANBUL 406,3779 41,338
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 406,3463 41,358
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF İSTANBUL 405,8908 41,665
OKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL405,0007 42,200
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA404,4361 42,560
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 401,7857 44,324
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 400,322 45,246
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ANKARA 398,4643 46,434
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL396,4448 47,821
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ESKİŞEHİR 395,86548,186
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA395,0197 48,739
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ANKARA 394,7139 48,980
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MFANKARA 391,9543 50,949
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)MF İSTANBUL 391,4688 51,304
MEF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL390,9892 51,628
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 386,3469 54,983
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 386,1997 55,113
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)MF İSTANBUL 385,8905 55,343
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 383,0163 57,363
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MFANKARA 381,3359 58,582
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL380,0182 59,58
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ESKİŞEHİR379,3503 60,079
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) AntalyaLYA 378,900860,423
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF ANKARA 378,896 60,428
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu)MF ANKARA 377,6952 61,362
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KOCAELİ 377,4187 61,580
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ANKARA 376,3208 62,433
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL 376,145862,565
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BURSA 372,6562 65,324
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFANTALYA 372,1663 65,693
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL 372,016865,828
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 371,704 66,091
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 369,7483 67,627
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 367,9969 69,021
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİZMİR 366,7456 70,030
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 366,1005 70,563
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF SAKARYA 363,31 72,884
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 362,6608 73,405
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF KONYA362,5243 73,520
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL358,3213 77,132
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF ANKARA 358,281377,167
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ADANA 356,273778,952
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF MANİSA355,8604 79,308
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 354,5446 80,506
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 353,6879 81,253
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL353,055 81,801
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KOCAELİ351,1032 83,582
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF MUĞLA350,9538 83,715
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL350,1296 84,455
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İZMİR345,0398 89,339
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KONYA 344,6277 89,723
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 342,6823 91,604
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF TRABZON 341,896692,369
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 337,8866 96,361
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFKKTC-GAZİMAĞUSA 337,6001 96,664
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MFÇANAKKALE 335,7932 98,527
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF SAKARYA334,3874 99,979
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF AYDIN334,1377 100,221
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL333,4302 100,997
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)MF İSTANBUL 332,5537 101,962
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 330,0593 104,696
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA329,0532 105,730
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF SAMSUN 328,9585105,818
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KAYSERİ 327,1601 107,783
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF KONYA326,6637 108,347
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MF MANİSA 324,0551 111,246
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF DENİZLİ 323,1672 112,290
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 321,5245 114,082
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BOLU 321,4488114,195
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MFADANA 321,3732 114,272
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF İSTANBUL 320,4115,320
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL317,1812 119,001
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF EDİRNE 315,9609 120,413
MEF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL314,6256 122,006
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)MF İSTANBUL 313,1128 123,929
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFTRABZON 312,1897 125,082
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BALIKESİR 310,8577 126,703
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF KKTC-GAZİMAĞUSA 310,5074 127,133
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KIRIKKALE 309,1677 128,861
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)MF ANKARA 307,5346 130,913
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) MF ANKARA 306,5371 132,201
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF YALOVA 305,9714 132,945
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KONYA 304,94134,284
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KONYA 304,5928134,729
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MFADANA 303,5731 136,076
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ISPARTA 301,4854138,925
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFGAZİANTEP 301,3094 139,143
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KONYA 301,1723 139,343
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL299,8859 141,100
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF MERSİN 299,6358 141,428
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF TRABZON298,9658 142,3
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)MF İSTANBUL 298,8401 142,488
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF KARABÜK 297,7506143,994
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 297,2613 144,668
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF ANKARA 297,2236144,719
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF TEKİRDAĞ 296,3185145,982
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA295,7139 146,851
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF DÜZCE 294,0973 149,212
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KAYSERİ291,7823 152,594
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)MF İSTANBUL 290,865 153,980
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KÜTAHYA 289,808 155,557
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MFİSTANBUL 289,308 156,292
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 289,1102 156,600
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ANTALYA288,8871 156,923
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KARABÜK 287,9041 158,433
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF İZMİR285,1804 162,578
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 284,4879 163,643
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KONYA 283,4258165,315
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFISPARTA 280,996 169,166
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KIRIKKALE279,7007 171,289
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ZONGULDAK 279,3983171,755
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ERZURUM 279,2663 171,947
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BİLECİK 277,0473175,631
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF TEKİRDAĞ276,9245 175,840
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) MF KONYA 275,0879 178,921
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MF ANKARA 274,9623179,140
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF MALATYA 274,5849 179,792
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF DÜZCE 273,0564 182,456
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL271,7292 184,761
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BURDUR 269,5363188,784
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İZMİR 269,4683188,909
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF DÜZCE 267,8571191,861
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KÜTAHYA266,6747 194,051
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KASTAMONU 266,6119194,162
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 266,5255 194,334
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF SİVAS 266,4369 194,500
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 265,9298 195,451
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KARABÜK265,8142 195,659
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)MF ANKARA 264,5305 198,031
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 264,3096 198,458
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF HATAY 262,9911201,146
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MFKAHRAMANMARAŞ 260,6758 205,758
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL260,5822 205,935
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFZONGULDAK 260,2303 206,669
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF DÜZCE 260,1985206,737
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF KONYA259,9869 207,225
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF ANKARA259,9522 207,284
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF ANKARA259,5278 208,202
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF TOKAT 258,3074210,652
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF İSTANBUL257,5642 212,163
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFANTALYA 256,5603 214,284
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ELAZIĞ 256,043 215,380
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) MF DÜZCE 254,9249 217,749
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MFİSTANBUL 254,1575 219,375
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF ERZURUM253,7488 220,223
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 253,4675 220,860
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF YOZGAT 253,1162 221,618
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF MALATYA253,0942 221,665
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ERZURUM 252,5828222,730
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim)(Ücretli) MF TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN 252,3706223,175
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MFİSTANBUL 252,2443 223,424
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF SİVAS251,8414 224,346
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF DÜZCE251,0518 226,065
OKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL249,8059 228,893
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFHATAY 249,7016 229,120
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFKKTC-LEFKE 248,2681 232,342
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFKKTC-GİRNE 248,1753 232,555
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN VE TAVAN PUANLARI
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 541,1376 110
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL530,0887 450
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 526,7218 592
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 509,2847 1,950
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFANKARA 506,4121 2,306
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF ANKARA 499,0041 3,287
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 497,8401 3,456
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 493,7207 4,120
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 482,9164 6,389
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MF ANKARA 475,7027 8,333
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA445,5111 19,829
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF İSTANBUL 443,5113 20,767
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 437,3527 23,673
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFKAYSERİ 435,0674 24,868
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA434,6428 25,079
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF ANKARA 432,6513 26,136
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 429,4515 27,808
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 428,3004 28,403
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF ANKARA 426,5826 29,380
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL424,9048 30,338
MEF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 418,31 34,053
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF İSTANBUL 416,5608 35,094
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA415,3909 35,760
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ANKARA 413,8984 36,691
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 413,7742 36,760
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 413,4952 36,922
EGE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF İZMİR 409,6781 39,221
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) MFİSTANBUL 409,6107 39,269
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İZMİR 407,8486 40,375
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF ANKARA407,7096 40,481
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF İZMİR407,3171 40,745
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 404,9299 42,248
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİZMİR 403,0407 43,467
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ESKİŞEHİR401,5813 44,459
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF İSTANBUL 401,500644,511
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFANKARA 401,3056 44,620
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA 399,3068 45,867
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF İSTANBUL 398,394146,492
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 397,2785 47,252
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)MF ESKİŞEHİR 393,2162 50,026
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 392,7278 50,356
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFANKARA 392,499 50,517
OKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 389,8339 52,450
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 389,3054 52,792
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 388,8446 53,143
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF ANKARA 385,0889 55,896
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFİZMİR 384,553 56,290
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ADANA384,3837 56,396
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 380,1912 59,440
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFKONYA 379,9031 59,660
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BURSA 378,6536 60,605
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ANKARA 377,1435 61,780
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF ANKARA 376,8513 62,004
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MF ESKİŞEHİR 373,2788 64,848
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ANTALYA 372,286265,606
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisliği MF KOCAELİ 370,9992 66,660
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL 370,6987 66,862
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL370,6427 66,910
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF ANKARA368,8783 68,304
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFİSTANBUL 368,1462 68,902
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL 365,5128 71,077
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL363,8518 72,399
MEF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 362,8359 73,273
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF SAKARYA 362,529773,516
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANTALYA 360,0873 75,626
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 358,7603 76,759
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MF ADANA 358,6202 76,885
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 356,3824 78,841
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)MF İSTANBUL 355,4973 79,643
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİZMİR 355,4319 79,696
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 355,3975 79,735
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KONYA 354,9238 80,156
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 354,4579 80,574
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MFİSTANBUL 354,3288 80,677
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BURSA 352,878181,967
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İZMİR 352,0797 82,655
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF BURSA351,4494 83,248
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF TRABZON351,1965 83,490
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KAYSERİ 348,451686,030
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL 344,4356 89,921
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 344,4076 89,944
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFANTALYA 343,8269 90,556
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 342,3412 91,931
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF KKTC-GAZİMAĞUSA 340,4883 93,739
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFGAZİANTEP 339,661 94,533
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)MF MUĞLA 339,5229 94,656
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF DENİZLİ 336,461197,816
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFSAKARYA 334,1308 100,231
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF SAMSUN333,4635 100,958
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFAYDIN 333,1227 101,305
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFANKARA 332,4728 102,049
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 332,2765 102,253
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 331,8638 102,746
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)MF İSTANBUL 330,2761 104,456
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF İSTANBUL329,147 105,633
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF MANİSA328,9008 105,905
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MFKONYA 328,7211 106,085
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF SAKARYA 328,485106,339
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFKAYSERİ 326,7517 108,246
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BOLU324,7427 110,465
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)MF İSTANBUL 320,54 115,163
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 319,4145 116,396
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BALIKESİR 318,9737116,914
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)MF TRABZON 317,7875 118,268
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KONYA316,998 119,218
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF EDİRNE 314,7613 121,841
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 314,7234 121,883
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KONYA314,5252 122,127
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ADANA 314,3057 122,404
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KIRIKKALE 313,7313123,144
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF MERSİN 313,1133 123,928
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 312,7163 124,441
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFDENİZLİ 312,1231 125,163
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF GAZİANTEP 310,593 127,034
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKAYSERİ 310,24 127,460
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFSAKARYA 309,4679 128,471
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF MANİSA 308,5323 129,640
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KONYA 308,3513 129,877
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MF GAZİANTEP 307,0402 131,530
TOROS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFMERSİN 306,9479 131,674
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFANKARA 305,6371 133,388
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MF İSTANBUL 304,46 134,907
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF ANKARA303,8203 135,758
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 301,5227 138,873
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ISPARTA300,6996 140,002
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF ANKARA300,3828 140,446
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KÜTAHYA298,9132 142,378
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFBALIKESİR 298,6604 142,726
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF KARABÜK298,5694 142,86
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 297,7429 144,006
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF DÜZCE 294,9249 148,001
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF TRABZON294,7652 148,228
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 294,1311 149,159
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF MALATYA 292,1228152,096
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKIRIKKALE 291,7282 152,666
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF İSTANBUL 290,8148 154,072
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF SAKARYA289,5509 155,937
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KONYA289,4607 156,075
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KARABÜK 287,435159,150
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 287,0525 159,711
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 286,5831 160,436
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ERZURUM 284,8719163,028
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ZONGULDAK284,4142 163,766
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFAFYONKARAHİSAR 283,6419 164,974
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)MF İSTANBUL 283,5689 165,089
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF ISPARTA 281,8639 167,754
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF KONYA280,2886 170,339
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ELAZIĞ 279,0915 172,194
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİZMİR 277,6114 174,693
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF SİVAS 277,0323175,652
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim)MF SAKARYA 276,3829 176,722
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF HATAY276,3643 176,754
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKÜTAHYA 276,3055 176,849
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF RİZE275,4593 178,293
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BİLECİK275,2883 178,588
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MFİSTANBUL 275,0189 179,046
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF DÜZCE 273,1561 182,293
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KIRKLARELİ 273,003182,547
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF AKSARAY 272,3649183,621
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF ANKARA272,0613 184,164
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF DÜZCE270,576 186,940
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFNİĞDE 270,1902 187,588
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKARABÜK 269,128 189,513
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF DİYARBAKIR 269,0447189,671
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik MühendisliğiMF KAHRAMANMARAŞ 268,8184 190,084
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFMALATYA 268,5875 190,529
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)MF AFYONKARAHİSAR 266,2549 194,829
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFNEVŞEHİR 265,8055 195,674
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim)MF KONYA 264,7798 197,562
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFZONGULDAK 264,7529 197,617
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF AMASYA 264,5075198,078
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFERZURUM 264,1724 198,776
MEF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 263,5458 200,011
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MFISPARTA 263,5246 200,047
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF GİRESUN 263,3473200,402
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 263,0651 200,979
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KÜTAHYA262,7593 201,582
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İZMİR262,3286 202,459
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF DÜZCE 262,2156202,701
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ERZURUM262,1225 202,905
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF ELAZIĞ261,7455 203,645
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF HATAY 261,7089 203,723
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MF İSTANBUL261,1732 204,767
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFOSMANİYE 260,1259 206,900
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF DÜZCE259,6384 207,953
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF TOKAT259,1983 208,858
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFKARAMAN 258,7725 209,710
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ŞANLIURFA 258,0466211,170
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFANKARA 258,023 211,216
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF VAN 256,9167213,531
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KASTAMONU256,6631 214,085
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFSİVAS 256,5028 214,390
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF YOZGAT 256,2513 214,939
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFAKSARAY 256,1126 215,240
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MFAFYONKARAHİSAR 255,7238 216,071
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF NİĞDE 254,8671 217,860
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFANKARA 254,4218 218,828
IŞIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 254,1724 219,348
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF ISPARTA 254,1716 219,352
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ADIYAMAN 254,0498219,612
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ELAZIĞ 253,9459 219,830
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKÜTAHYA 253,933 219,855
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KAHRAMANMARAŞ 252,9208 222,020
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANTALYA 252,5416 222,810
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 252,4604 222,969
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL 252,0785 223,792
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)MF ERZURUM 251,8552 224,313
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFAMASYA 251,3614 225,403
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ÇORUM 251,0106 226,168
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF GÜMÜŞHANE250,9486 226,308
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 249,4438 229,717
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MFKÜTAHYA 249,1986 230,294
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF AFYONKARAHİSAR 248,9725 230,783
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MFANKARA 248,6136 231,583
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF AMASYA248,3793 232,109
BOZOK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF YOZGAT247,7424 233,602
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF ELAZIĞ 247,4698234,186
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF KKTC-LEFKOŞA 247,0386 235,146
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF OSMANİYE 245,9468 237,689
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ERZİNCAN 245,5629238,645
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF KÜTAHYA 245,409 239,008
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TYT PUANI 150'DEN AZ OLANLAR TERCİH YAPAMAYACAK
TYT sınavından 150 puandan az alan adaylar, tercih aşamasına katılım gösteremeyecek. Puanı 150'den büyük olan ancak AYT ve YDT sınavına girmeyen adaylar ise kılavuz içerisindeki Tablo-3'ten tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu durum, AYT ve YDT sınavına giren ancak 180'den aşağı puan alanlar için de geçerli olacak.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?
Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.