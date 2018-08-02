2018 mühendislik bölümlerin taban ve tavan puanları! 2018 üniversite alımları...

4 yıllık bölüm Mühendislik bölümleri taban-tavan puanları ve kontenjan bilgisi listesi YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından paylaşıldı. Puanına göre en doğru tercihi yapmak isteyen öğrenciler bölüm bölüm araştırma yapmaya devam ediyor. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği büyük merak konusu oldu. İşte 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan YKS üniversite tercihler için mühendislik bölümlerinin taban ve tavan puanı ve dört yıllık üniversite listesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TABAN VE TAVAN PUANLARI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL535,2476 244

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL 524,218735

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 517,6757 1,208

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA503,0286 2,726

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL501,7346 2,880

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL493,18 4,214

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 489,7214 4,892

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL489,5375 4,926

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)MF ANKARA 489,0205 5,031

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 484,5013 6,004

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)MF ANKARA 479,1368 7,354

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF İSTANBUL 467,2649 11,032

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 462,1941 12,843

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF KAYSERİ455,329 15,483

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF İSTANBUL 448,577 18,462

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 447,2103 19,024

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA 443,42220,816

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 442,0014 21,51

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF ANKARA 436,5181 24,136

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL 434,453525,177

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 430,3436 27,331

MEF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL429,7522 27,651

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİZMİR 427,1621 29,045

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İZMİR425,883 29,806

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 425,4374 30,026

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF ANKARA 422,532531,646

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)MF ANKARA 421,9573 31,988

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF ANKARA 415,4382 35,731

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA 413,942236,658

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 412,7723 37,343

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) MF İSTANBUL411,7653 37,979

EGE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF İZMİR 411,229 38,281

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL409,8862 39,089

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İZMİR408,6505 39,860

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KOCAELİ 406,5661 41,215

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF İZMİR 406,550341,223

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF İSTANBUL 406,3779 41,338

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 406,3463 41,358

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF İSTANBUL 405,8908 41,665

OKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL405,0007 42,200

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA404,4361 42,560

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 401,7857 44,324

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 400,322 45,246

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ANKARA 398,4643 46,434

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL396,4448 47,821

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ESKİŞEHİR 395,86548,186

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA395,0197 48,739

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ANKARA 394,7139 48,980

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MFANKARA 391,9543 50,949

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)MF İSTANBUL 391,4688 51,304

MEF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL390,9892 51,628

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 386,3469 54,983

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 386,1997 55,113

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)MF İSTANBUL 385,8905 55,343

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 383,0163 57,363

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MFANKARA 381,3359 58,582

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL380,0182 59,58

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ESKİŞEHİR379,3503 60,079

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) AntalyaLYA 378,900860,423

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF ANKARA 378,896 60,428

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu)MF ANKARA 377,6952 61,362

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KOCAELİ 377,4187 61,580

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ANKARA 376,3208 62,433

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL 376,145862,565

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BURSA 372,6562 65,324

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFANTALYA 372,1663 65,693

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL 372,016865,828

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 371,704 66,091

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 369,7483 67,627

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 367,9969 69,021

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİZMİR 366,7456 70,030

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 366,1005 70,563

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF SAKARYA 363,31 72,884

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 362,6608 73,405

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF KONYA362,5243 73,520

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL358,3213 77,132

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF ANKARA 358,281377,167

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF ADANA 356,273778,952

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF MANİSA355,8604 79,308

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 354,5446 80,506

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 353,6879 81,253

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL353,055 81,801

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KOCAELİ351,1032 83,582

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF MUĞLA350,9538 83,715

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL350,1296 84,455

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İZMİR345,0398 89,339

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KONYA 344,6277 89,723

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 342,6823 91,604

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF TRABZON 341,896692,369

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 337,8866 96,361

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFKKTC-GAZİMAĞUSA 337,6001 96,664

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MFÇANAKKALE 335,7932 98,527

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF SAKARYA334,3874 99,979

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF AYDIN334,1377 100,221

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL333,4302 100,997

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu)MF İSTANBUL 332,5537 101,962

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 330,0593 104,696

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA329,0532 105,730

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF SAMSUN 328,9585105,818

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KAYSERİ 327,1601 107,783

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF KONYA326,6637 108,347

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MF MANİSA 324,0551 111,246

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF DENİZLİ 323,1672 112,290

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 321,5245 114,082

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BOLU 321,4488114,195

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MFADANA 321,3732 114,272

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF İSTANBUL 320,4115,320

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL317,1812 119,001

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF EDİRNE 315,9609 120,413

MEF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL314,6256 122,006

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)MF İSTANBUL 313,1128 123,929

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFTRABZON 312,1897 125,082

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BALIKESİR 310,8577 126,703

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF KKTC-GAZİMAĞUSA 310,5074 127,133

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KIRIKKALE 309,1677 128,861

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)MF ANKARA 307,5346 130,913

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) MF ANKARA 306,5371 132,201

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF YALOVA 305,9714 132,945

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KONYA 304,94134,284

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KONYA 304,5928134,729

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MFADANA 303,5731 136,076

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ISPARTA 301,4854138,925

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFGAZİANTEP 301,3094 139,143

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KONYA 301,1723 139,343

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL299,8859 141,100

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF MERSİN 299,6358 141,428

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF TRABZON298,9658 142,3

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)MF İSTANBUL 298,8401 142,488

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF KARABÜK 297,7506143,994

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 297,2613 144,668

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF ANKARA 297,2236144,719

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF TEKİRDAĞ 296,3185145,982

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA295,7139 146,851

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF DÜZCE 294,0973 149,212

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KAYSERİ291,7823 152,594

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)MF İSTANBUL 290,865 153,980

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KÜTAHYA 289,808 155,557

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MFİSTANBUL 289,308 156,292

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 289,1102 156,600

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ANTALYA288,8871 156,923

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KARABÜK 287,9041 158,433

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF İZMİR285,1804 162,578

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 284,4879 163,643

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KONYA 283,4258165,315

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFISPARTA 280,996 169,166

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KIRIKKALE279,7007 171,289

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ZONGULDAK 279,3983171,755

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ERZURUM 279,2663 171,947

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BİLECİK 277,0473175,631

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF TEKİRDAĞ276,9245 175,840

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) MF KONYA 275,0879 178,921

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MF ANKARA 274,9623179,140

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF MALATYA 274,5849 179,792

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF DÜZCE 273,0564 182,456

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İSTANBUL271,7292 184,761

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF BURDUR 269,5363188,784

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İZMİR 269,4683188,909

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF DÜZCE 267,8571191,861

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KÜTAHYA266,6747 194,051

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF KASTAMONU 266,6119194,162

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 266,5255 194,334

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF SİVAS 266,4369 194,500

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 265,9298 195,451

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KARABÜK265,8142 195,659

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)MF ANKARA 264,5305 198,031

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 264,3096 198,458

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF HATAY 262,9911201,146

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MFKAHRAMANMARAŞ 260,6758 205,758

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL260,5822 205,935

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFZONGULDAK 260,2303 206,669

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF DÜZCE 260,1985206,737

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF KONYA259,9869 207,225

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF ANKARA259,9522 207,284

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF ANKARA259,5278 208,202

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF TOKAT 258,3074210,652

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF İSTANBUL257,5642 212,163

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFANTALYA 256,5603 214,284

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ELAZIĞ 256,043 215,380

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) MF DÜZCE 254,9249 217,749

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MFİSTANBUL 254,1575 219,375

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF ERZURUM253,7488 220,223

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 253,4675 220,860

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF YOZGAT 253,1162 221,618

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF MALATYA253,0942 221,665

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği MF ERZURUM 252,5828222,730

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim)(Ücretli) MF TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN 252,3706223,175

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MFİSTANBUL 252,2443 223,424

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF SİVAS251,8414 224,346

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF DÜZCE251,0518 226,065

OKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL249,8059 228,893

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFHATAY 249,7016 229,120

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFKKTC-LEFKE 248,2681 232,342

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFKKTC-GİRNE 248,1753 232,555

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN VE TAVAN PUANLARI





KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 541,1376 110

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL530,0887 450

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 526,7218 592

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 509,2847 1,950

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFANKARA 506,4121 2,306

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF ANKARA 499,0041 3,287

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 497,8401 3,456

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 493,7207 4,120

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 482,9164 6,389

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MF ANKARA 475,7027 8,333

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA445,5111 19,829

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF İSTANBUL 443,5113 20,767

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 437,3527 23,673

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFKAYSERİ 435,0674 24,868

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA434,6428 25,079

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF ANKARA 432,6513 26,136

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 429,4515 27,808

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 428,3004 28,403

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF ANKARA 426,5826 29,380

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF İSTANBUL424,9048 30,338

MEF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 418,31 34,053

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF İSTANBUL 416,5608 35,094

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA415,3909 35,760

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ANKARA 413,8984 36,691

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 413,7742 36,760

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 413,4952 36,922

EGE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF İZMİR 409,6781 39,221

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) MFİSTANBUL 409,6107 39,269

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İZMİR 407,8486 40,375

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF ANKARA407,7096 40,481

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF İZMİR407,3171 40,745

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 404,9299 42,248

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİZMİR 403,0407 43,467

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ESKİŞEHİR401,5813 44,459

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF İSTANBUL 401,500644,511

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFANKARA 401,3056 44,620

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ANKARA 399,3068 45,867

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF İSTANBUL 398,394146,492

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 397,2785 47,252

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)MF ESKİŞEHİR 393,2162 50,026

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 392,7278 50,356

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFANKARA 392,499 50,517

OKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 389,8339 52,450

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 389,3054 52,792

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 388,8446 53,143

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF ANKARA 385,0889 55,896

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFİZMİR 384,553 56,290

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ADANA384,3837 56,396

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANKARA 380,1912 59,440

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFKONYA 379,9031 59,660

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BURSA 378,6536 60,605

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ANKARA 377,1435 61,780

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF ANKARA 376,8513 62,004

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MF ESKİŞEHİR 373,2788 64,848

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ANTALYA 372,286265,606

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisliği MF KOCAELİ 370,9992 66,660

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL 370,6987 66,862

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL370,6427 66,910

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF ANKARA368,8783 68,304

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFİSTANBUL 368,1462 68,902

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL 365,5128 71,077

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF İSTANBUL363,8518 72,399

MEF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 362,8359 73,273

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF SAKARYA 362,529773,516

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF ANTALYA 360,0873 75,626

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 358,7603 76,759

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MF ADANA 358,6202 76,885

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 356,3824 78,841

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)MF İSTANBUL 355,4973 79,643

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİZMİR 355,4319 79,696

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 355,3975 79,735

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KONYA 354,9238 80,156

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFİSTANBUL 354,4579 80,574

KOÇ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MFİSTANBUL 354,3288 80,677

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BURSA 352,878181,967

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İZMİR 352,0797 82,655

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF BURSA351,4494 83,248

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF TRABZON351,1965 83,490

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KAYSERİ 348,451686,030

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MF İSTANBUL 344,4356 89,921

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF İSTANBUL 344,4076 89,944

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFANTALYA 343,8269 90,556

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 342,3412 91,931

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF KKTC-GAZİMAĞUSA 340,4883 93,739

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFGAZİANTEP 339,661 94,533

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)MF MUĞLA 339,5229 94,656

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF DENİZLİ 336,461197,816

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFSAKARYA 334,1308 100,231

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF SAMSUN333,4635 100,958

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MFAYDIN 333,1227 101,305

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFANKARA 332,4728 102,049

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 332,2765 102,253

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 331,8638 102,746

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu)MF İSTANBUL 330,2761 104,456

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF İSTANBUL329,147 105,633

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF MANİSA328,9008 105,905

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MFKONYA 328,7211 106,085

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF SAKARYA 328,485106,339

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFKAYSERİ 326,7517 108,246

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BOLU324,7427 110,465

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)MF İSTANBUL 320,54 115,163

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 319,4145 116,396

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BALIKESİR 318,9737116,914

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)MF TRABZON 317,7875 118,268

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KONYA316,998 119,218

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF EDİRNE 314,7613 121,841

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MFİSTANBUL 314,7234 121,883

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KONYA314,5252 122,127

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF ADANA 314,3057 122,404

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KIRIKKALE 313,7313123,144

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF MERSİN 313,1133 123,928

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 312,7163 124,441

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFDENİZLİ 312,1231 125,163

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MF GAZİANTEP 310,593 127,034

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKAYSERİ 310,24 127,460

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFSAKARYA 309,4679 128,471

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF MANİSA 308,5323 129,640

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KONYA 308,3513 129,877

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) MF GAZİANTEP 307,0402 131,530

TOROS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) MFMERSİN 306,9479 131,674

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFANKARA 305,6371 133,388

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MF İSTANBUL 304,46 134,907

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF ANKARA303,8203 135,758

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 301,5227 138,873

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ISPARTA300,6996 140,002

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF ANKARA300,3828 140,446

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KÜTAHYA298,9132 142,378

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFBALIKESİR 298,6604 142,726

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF KARABÜK298,5694 142,86

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 297,7429 144,006

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF DÜZCE 294,9249 148,001

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF TRABZON294,7652 148,228

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) MFİSTANBUL 294,1311 149,159

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF MALATYA 292,1228152,096

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKIRIKKALE 291,7282 152,666

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF İSTANBUL 290,8148 154,072

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF SAKARYA289,5509 155,937

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KONYA289,4607 156,075

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KARABÜK 287,435159,150

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF İSTANBUL 287,0525 159,711

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 286,5831 160,436

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ERZURUM 284,8719163,028

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ZONGULDAK284,4142 163,766

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFAFYONKARAHİSAR 283,6419 164,974

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu)MF İSTANBUL 283,5689 165,089

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF ISPARTA 281,8639 167,754

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF KONYA280,2886 170,339

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ELAZIĞ 279,0915 172,194

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİZMİR 277,6114 174,693

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF SİVAS 277,0323175,652

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim)MF SAKARYA 276,3829 176,722

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF HATAY276,3643 176,754

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKÜTAHYA 276,3055 176,849

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF RİZE275,4593 178,293

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF BİLECİK275,2883 178,588

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MFİSTANBUL 275,0189 179,046

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF DÜZCE 273,1561 182,293

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KIRKLARELİ 273,003182,547

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF AKSARAY 272,3649183,621

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF ANKARA272,0613 184,164

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF DÜZCE270,576 186,940

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFNİĞDE 270,1902 187,588

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKARABÜK 269,128 189,513

DİCLE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF DİYARBAKIR 269,0447189,671

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik MühendisliğiMF KAHRAMANMARAŞ 268,8184 190,084

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFMALATYA 268,5875 190,529

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)MF AFYONKARAHİSAR 266,2549 194,829

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFNEVŞEHİR 265,8055 195,674

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim)MF KONYA 264,7798 197,562

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFZONGULDAK 264,7529 197,617

AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF AMASYA 264,5075198,078

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFERZURUM 264,1724 198,776

MEF ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 263,5458 200,011

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MFISPARTA 263,5246 200,047

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF GİRESUN 263,3473200,402

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANKARA 263,0651 200,979

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KÜTAHYA262,7593 201,582

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MF İZMİR262,3286 202,459

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF DÜZCE 262,2156202,701

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ERZURUM262,1225 202,905

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF ELAZIĞ261,7455 203,645

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF HATAY 261,7089 203,723

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MF İSTANBUL261,1732 204,767

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFOSMANİYE 260,1259 206,900

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF DÜZCE259,6384 207,953

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF TOKAT259,1983 208,858

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MFKARAMAN 258,7725 209,710

HARRAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ŞANLIURFA 258,0466211,170

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFANKARA 258,023 211,216

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF VAN 256,9167213,531

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF KASTAMONU256,6631 214,085

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFSİVAS 256,5028 214,390

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF YOZGAT 256,2513 214,939

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFAKSARAY 256,1126 215,240

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MFAFYONKARAHİSAR 255,7238 216,071

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF NİĞDE 254,8671 217,860

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFANKARA 254,4218 218,828

IŞIK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 254,1724 219,348

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF ISPARTA 254,1716 219,352

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ADIYAMAN 254,0498219,612

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ELAZIĞ 253,9459 219,830

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFKÜTAHYA 253,933 219,855

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF KAHRAMANMARAŞ 252,9208 222,020

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MF ANTALYA 252,5416 222,810

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MFİSTANBUL 252,4604 222,969

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) MF İSTANBUL 252,0785 223,792

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)MF ERZURUM 251,8552 224,313

AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MFAMASYA 251,3614 225,403

HİTİT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ÇORUM 251,0106 226,168

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF GÜMÜŞHANE250,9486 226,308

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) MFİSTANBUL 249,4438 229,717

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MFKÜTAHYA 249,1986 230,294

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF AFYONKARAHİSAR 248,9725 230,783

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) MFANKARA 248,6136 231,583

AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF AMASYA248,3793 232,109

BOZOK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF YOZGAT247,7424 233,602

FIRAT ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) MF ELAZIĞ 247,4698234,186

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu)MF KKTC-LEFKOŞA 247,0386 235,146

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) MF OSMANİYE 245,9468 237,689

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF ERZİNCAN 245,5629238,645

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) MF KÜTAHYA 245,409 239,008



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TYT PUANI 150'DEN AZ OLANLAR TERCİH YAPAMAYACAK



TYT sınavından 150 puandan az alan adaylar, tercih aşamasına katılım gösteremeyecek. Puanı 150'den büyük olan ancak AYT ve YDT sınavına girmeyen adaylar ise kılavuz içerisindeki Tablo-3'ten tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu durum, AYT ve YDT sınavına giren ancak 180'den aşağı puan alanlar için de geçerli olacak.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.