LGS’de yerleşemeyen öğrenciler için 3 formül

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liseye Geçiş Sınavı'nın yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından herhangi bir liseye yerleştirilmeyen 91 bin 687 aday için 3 formül masaya yatırıldı. Formüllerden ilki, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan Anadolu İmam Hatip
, Anadolu ve Anadolu Meslek liselerinde boş kalan toplam 342 bin 392 kontenjan yeniden gözden geçirilecek. Fazla tercih edilen okullar dönüştürülerek öğrencilerin talepleri karşılanacak. Bazı okullarda kontenjan artırımı yapılarak yerleştirilemeyen öğrencilerin istedikleri okula kayıt olması sağlanacak. Doluluk oranı düşük ilk ve ortaokullar birleştirilerek lise olarak kullanılabilecek.