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’de yerleşemeyen öğrenciler için 3 formül

BUĞRA OLAÇ Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
LGS’de yerleşemeyen öğrenciler için 3 formül
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liseye Geçiş Sınavı'nın yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından herhangi bir liseye yerleştirilmeyen 91 bin 687 aday için 3 formül masaya yatırıldı. Formüllerden ilki, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan Anadolu , Anadolu ve Anadolu Meslek liselerinde boş kalan toplam 342 bin 392 kontenjan yeniden gözden geçirilecek. Fazla tercih edilen okullar dönüştürülerek öğrencilerin talepleri karşılanacak. Bazı okullarda kontenjan artırımı yapılarak yerleştirilemeyen öğrencilerin istedikleri okula kayıt olması sağlanacak. Doluluk oranı düşük ilk ve ortaokullar birleştirilerek lise olarak kullanılabilecek.
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LGS’de yerleşemeyen öğrenciler için 3 formül
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