Anadolu’nun bilim yuvası

Oniki yıl önce Çorum
'da "uygarlıgı aydınlatan bilgi günesi", "En özel devlet üniversitesi" ve "marka sehir dünya üniversitesi" sloganlarıyla kurulan Hitit Üniversitesi Anadolu
'da büyümeye devam ediyor. Özellikle bulundugu yörenin sanayisiyle bütünlesen Hitit Üniversitesi'nde sektörle ortak çalısmalar yapılıyor. Açtıgı bölüm ve programların bölgenin kosullarına uyum göstermesi ve istihdam
garantili olmasına özen gösteren Hitit Üniversitesi ögrencilerini Türkiye
'de çok az sayıdaki üniversitede bulunan ve is imkânı yönüyle ön plana çıkan programlarla bulusturuyor. Bugün sayısı 18'e ulasan uygulama ve arastırma merkezleriyle konusunda uzman ögretim elemanları Anadolu'ya deger katıyor. Üniversite bünyesinde bir de egitim ve arastırma hastanesi bulunuyor. 178'i yabancı olan 19 bine yakın ögrencinin egitim aldıgı üniversitenin nihai hedefi "En az bir yabancı dil bilen, sürekli okuyan, arastıran, sorgulayan, hedeflerinin pesinden giden ve gelecek kaygısı tasımayan mezunlar vermek" olarak belirtiliyor.
İLİN GELİŞİMİNE KATKI
Hitit Üniversitesi'nin yaptıgı en büyük atılımlardan biri de Çorum Teknoloji Gelistirme Bölgesi Teknokenti'ni hayarta geçirmek oldu. Çorum sanayisi için önemli bir fırsat olan Teknokent ile üniversite-sanayi is birligi arttırıldı. Üniversite yetkilileri diger çalısmalarıyla ilgili su bilgileri verdi: "Günümüzde ülkelerin gelismisligi teknolojiyle ölçülüyor. Bu düsünceyle teknolojiyi gelistirmenin, Ar-Ge yapmanın, inovasyon yapmanın zorunlulugu oldugu bilgi ve teknoloji çagında üniversitemiz, bunun farkındalıgını tasıyarak Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Arastırma Merkezi'ni (HÜBTUAM) de bünyesine kattı. Üniversitemizde yakalanan bu sinerjiyle teknoloji, üniversite, sanayi ve kalkınma arasındaki sıkı bagı HÜBTUAM'da kuvvetlendirerek Çorum'a çok büyük katkılar saglamaya devam ediyoruz."