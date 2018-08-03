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Binlerce öğrenciye karşılıksız burs Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca maddi giderlerini karşılamak için resmi kurumların yanı sıra iş dünyası ve vakıflar da burs veriyor. Üstelik çoğu geri ödemesiz. Bazı burslar belirli ünivesiteleri kapsarken bazıları okul koşulu aramıyor