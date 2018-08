Binlerce öğrenciye karşılıksız burs

BUGÜN NELER OLDU

Başarılı ancak maddi imkânları kısıtlı öğrencilere yalnızca üniversiteler ve yükseköğretim kurumları burs vermiyor.Birçok dernek, vakıf ve sivil toplum örgütü ile iş dünyası da başarılı öğrencilerin eğitimlerine destek oluyor. Çoğu geri ödemesiz olan burs başvuruları genellikle eylül ayının başında başlıyor. Bazıları belli üniversitelerde okuyan öğrencilere burs verirken bazıları okul koşulu aramıyor. Burs başvuruları için aranan kriterlere ilgili kurumun internet sitelerinden ulaşmak mümkün. İş Türkiye genelinde burs veren kurumlardan bazıları:Alarko Eğitim-Kültür Vakfı, öğrencilere farklı burs imkânları sağlıyor. Bunlardan biri, Dr. Üzeyir Garih anısında, İTÜ makine mühendisliği bölümünde son sınıfta okuyan ya da lisansüstü öğrenimini devam ettiren 5 öğrenciye verilen burs. Bir diğeri de İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Ankara Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine yönelik. Bu öğrencilerden lisansına devam edenlerin en fazla bir yıl olmak üzere bursu da devam ettiriliyor. Vakfın sağladığı burs miktarı geçen yıl aylık 440 TL'ydi.Burs başvuruları her yıl 01-30 Eylül arasında online olarak yapılıyor. Burslar, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olup, devlet üniversitesinde okuyan veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu olan öğrencilerin başvuruları dikkate alınacak.Bağışçıların destekleri ile burs veren vakıf, sadece maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı Galatasaray Lisesi mezunu üniversite öğrencilerine ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine burs imkânı sağlıyor. İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğrenim ve şartlı olmak üzere 4 farklı kategoride burs veren vakıf, burs alarak öğrenimini tamamlayan öğrencilerden, yeterli gelir düzeyine ulaştığında başka bir öğrenciye burs sağlamasını da istiyor.Burs kriterlerinin başında İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak var. Özel üniversitelerin teknik bölümlerinde ve yüzde 100 burslu öğrenim gören öğrencilere de burs veren vakıf, bunun için lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden ise en az 80 olmasını şart koşuyor. Lisans öğrencileri için aylık burs miktarı geçen yıl 350 TL'ydi.2001 yılından bu yana burs veren KSV, aynı zamanda öğrencilere staj yapma imkânı da sağlıyor. KSV Vakfı'nın belirlemiş olduğu başarı kriteri 4'lük puan sistemi üzerinden en az 2.5, 100'lük puan sistemi üzerinden en az 60 puan almış olmak.Başvurular ilgili üniversitelere şahsen yapılacak olup vakıf üzerinden bireysel başvuru alınmıyor. Bugüne kadar 15 bine yakın öğrenciye burs veren Mehmet Zorlu Vakfı, devlet üniversiteleri, devlet konservatuarları ile yüzde 100 burslu olarak vakıf üniversitelerinde okuyan, başarı ve ihtiyaç kriterini karşılayan öğrencileri hedefliyor. Sadece iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik, hukuk, endüstriyel tasarım, matematik, fizik ve kimya bölümlerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor.Türkiye genelinde tüm devlet üniversitelerinde okuyan ve Nef Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyan öğrencilere burs veriliyor. Burslar karşılıksız. Üniversite eğitimine devam eden şehit-gazi çocukları ve yüzde 45 ve üzeri engelli raporu bulunan adaylar öncelikli olarak değerlendiriliyor.Her yıl maddi imkânları nedeniyle öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı 500 öğrenciye karşılıksız burs veren vakıf ekim ayı sonuna kadar başvuruları alıyor.Özel üniversite öğrencileri ise ancak yüzde 100 burslu olmaları ve maddi yetersizlik içinde olmaları halinde bursa başvurabilir.Bu yıl 4 yıllık üniversite eğitim bursu için 75 kişilik kontenjan ayrıldı. Burs kazanmak için öğrencinin birinci derece yakının yıllık brüt 63 bin 880 TL ve altında olması gerekiyor. Yeni kazananlar için YKS Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekiyor. Türkiye sıralamasında ilk bin içerisine girme başarısını gösteren öğrencilere burs miktarının 1,5 katı oranında özel burs tahsis ediliyor. Burs miktarı geçen yıl 525 TL'ydi.Maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Lisans öğrencileri için geçen yıl burs miktarı 510 TL, yüksek lisans öğrencileri için 850 TL, doktora öğrencileri için de bin 150 TL'ydi. Başvurular TEV internet sitesi üzerinden yapılıyor.İlk koşul başvuracak öğrencinin ailesinin kırsal kesimde ikamet ediyor ve İstanbul'da devlet üniversitesi kazanmış olması. Bunun yanı sıra başarılı bir eğitim hayatını sürdürürken zorlanması ve anne ya da babadan en az birinin hayatta olmaması, parçalanmış aileden olması gibi ön koşulları barındırıyor.Öğrenciler için giysi yardımı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetler de mevcut.