GAÜ 3 kıtaya açıldı

WOMEN

POWER

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oldukça genis bir yerleskede kurulan Girne Amerikan Üniversitesi GAÜ ), ögrencilerine uluslararası egitim imkânları sunuyor. Üniversite ve yükselen sektörler arasında küresel düzeyde 50'inci yılına dogru ilerleyen GAÜ yüksekögretimdeki deneyimi ile çok boyutlu düsünen, nitelikli insan gücü yetistiren ve dünya ile birlikte ön sıralarda etkin bir sekilde yer alan bir üniversite kimligi tasıyor. 7 farklı ülkede bulunan kampüsleri, 200'e yakın dünya üniversitesi ile akademik is birligi ve 135 farklı ülkeden 20 binin üzerinde ögrencisi bulunan GAÜ yeni ögrenci adaylarına, erken basvuru halinde ek olarak yüzde 20 burs fırsatı sunuyor.GAÜ' den yapılan açıklamada yeni kayıt yaptıracak ögrenci adaylarına sunulmus olan erken basvuruda yüzde 20 ek burs imkânının yanında ilk tercihe yüzde 50, ikinci tercihe yüzde 25 ve üçüncü tercihe ise yüzde 20 burs imkânının saglanacagı bilgisi yer aldı. Kazanılan bursların 7 yıl süreyle kesintisiz oldugu vurgulanan açıklamada elde edilmis burs hakkının ABD, Ingiltere, Moldova, Sri Lanka , Hong Kong, Türkiye ve Kıbrıs'ta yer alan GAÜ'nün tüm yerleskelerinde geçerli oldugu da belirtildi.GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar "Bizim hayallerimizin basladıgı yer, ögrencilerimizin hayallerinin gerçek oldugu yerdir. Evrensel düzeyde, rekabetçi bir egitim sunmakta olan GAÜ ögrencilerine dünyayı kendi evleri gibi hissedebilmeleri için fırsat ve güç sunmaktadır. Bu baglamda, her biri hayatın farklı noktalarından ve dünyanın farklı köselerinden gelecek ve mezuniyet asamasına yürüyecek müstakbel ögrencilerimiz ile simdiden gurur duyuyorum ve onları kutluyorum" dedi.Üniversite öğrencileri ve mezunları için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkânı sunan, dünyanın en büyük gençlik organizasyonu AIESEC'in İstanbul Asya temsilciliği ile İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü iş birliği ile gerçekleştirilen Women In Power Projesi başladı. Türkiye dâhil 23 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Proje kapsamında eşitlik, cinsiyet eşitliği, feminizm, kaçırma, cinsel şiddet gibi farklı konuların ele alındığı atölyeler düzenleniyor. Projede, Türkiye'deki ve dünyadaki kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekmek amaçlanıyor. Projeyle ilgili bilgi veren İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU "İtalya, Çin, İran, Sırbistan, Portekiz, Tunus, Romanya gibi ülkelerden gelen gençlerin üniversitemiz çatısı altında yaptığı bu projenin, hem ülkemiz hem de dünya kadınlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türk öğrencilerin de katıldığı bu ve bunun gibi çalışmaların, cinsiyet eşitliği konusunda hepimiz için bir umut ışığı olduğu muhakkaktır" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında gerçekleştirilen proje 17 Ağustos'a kadar sürecek.Akpınar "Girne Kenti'nin belkemiği haline GAÜ, yakın bir gelecekte özellikle sağlık kültürü perspektifinde de bu kenti, çekim merkezi haline getirecektir" dedi. Akpınar şöyle devam etti: "İlk kurulduğu günlerde, Ada'nın büyülü güzelliğine sahip ama sosyo-kültürel anlamda içine kapanık şehri Girne'den başlatılıp sabır, itina ve titizlik ile geliştirilen ve kentin ismi ile beraber, bir küresel marka değeri olarak artık GAÜ ile telaffuz edilen yürüyüşün bugün için ulaşmış olduğu nokta, 3 kıtada 7 kampuustur. Ama hayallerimiz yürümeye devam edecek tıpkı, bundan önceki kuşak mezunların, GAÜ Evrensel Mezunlar Topluluğu üyesi oldukları gibi ve hayallerinin gerçekleştiği gibi"