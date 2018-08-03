İş dünyasına ilk adım Staj yapmak için 5 neden

Üniversite hayatı yalnızca akademik bilgilerin edindiği, kampus hayatından ibaret olan bir dönem değil. Aynı zamanda öğrencilik hayatının sonuyla iş dünyasının başlangıcı arasındaki bir süreç. Mezun olduğunuzda sektöre çabuk adapte olabilmeniz için henüz öğrenciyken staj
olanaklarını mutlaka değerlendirin. Staj, profesyonel bir çalışma ortamı için okulda öğrendiklerini uygulamak izin benzersiz fırsatlar yaratır. Mezuniyet sonrası potansiyel işverenler için daha fazla çekici hale gelebilirsiniz. Staj yapmak için okulun herhangi bir zorunluluk koymasını da beklemeyin. Gerekirse hemen hemen her yaz gönüllü staj yapın. İşte staj yapmak için 10 önemli neden:
1-DENEYİM KAZANMAK:
Seçtiğiniz alandaki birçok konuda deneyim kazanırsınız. Aktif iş yaşamının içine girerek ihtiyacınız olan her şeyi tüm yönleriyle öğrenirsiniz.
2-KİŞİSEL GELİŞİM:
Sektörde bir deneyim zekânızı geliştirmek ve eleştirel düşünmek, problem çözmek, iletişim ve liderlik yeteneklerini geliştirmek için yardımcı olabilir.
3-TEORİ PRATİĞE DÖNÜŞÜR:
Okulda edinilen bilgiler genellikle teoriden öteye geçmez. Öğrenciler belli bir konu üzerinde yazılmış kaynakları okur, çalışırlar ama edindikleri bu bilgiyi nasıl uygulayacaklarını bilemezler. Edinilen bilgiler uygulanmadıklarından dolayı bir süre sonra unutulmaya mahkûmdurlar. Staj ise öğrencilere bilgiler hala tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri uygulamaya geçirme imkânını sunar.
4-BİR ADIM ÖNDE OLMA:
Staj boyunca edindiğiniz deneyim ve beceriler sizi diğer adayların önüne geçirir. Staj deneyimi işverenin gözünde kredi kazanmanızı sağlar.
5-İŞ TEKLİFİ ALMA:
Staj yapmak, işi yerinde öğrenmekten daha fazlasıdır. Staj sürecinin sonuna geldiğinizde şirket size birlikte devam etme teklifi getirebilir. Bu garanti bir sonuç olmasa da bazı şirketler onların standartlarını bilen ve tanıdıkları bir adayla çalışmayı tercih ederler.