KGTÜ’den iş garantisi

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ
), Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S. tarafından olusturulan Bilimsel Arastırma Teknoloji Egitim ve Kültür Vakfı tarafından temel misyonu "Bilgiyi Ürüne Dönüstüren Üniversite" sloganı ile 2013 yılında Pankobirlik Genel Baskanı Recep Konuk'un Kurucu Baskanlıgında Konya'da kuruldu. Üniversitenin uyguladıgı farklı egitim modeli geregi ögrenciler ilk olarak fakülteler altındaki ortak programlara yerlesiyor, 3 dönem boyunca ortak dersler okuduktan sonra hiç bir kısıtlama olmaksızın tamamen kendi istek ve tercihlerine göre bölümlerini seçebiliyor. Buna göre tarım ve doga bilimleri fakültesi altında bulunan genetik ve yasam bilimleri programlarına yerlesen ögrenciler bitkisel üretim ve teknolojileri ile moleküler biyoloji ve genetik bölümlerini tercih edebiliyor. Mühendislik ve mimarlık fakültesi altında bulunan mühendislik programlarına yerlesen ögrenciler de bilgisayar mühendisligi, biyomühendislik, elektrik-elektronik mühendisligi, endüstri mühendisligi ile gıda mühendisligi bölümlerini, sosyal ve beseri bilimler fakültesi altında bulunan iktisadi ve idari programlara yerlesen ögrenciler uluslararası ticaret ve isletmecilik ile ekonomi bölümlerini seçebiliyor.
KAPSAMLI BURS PAKETLERİ
¦ KGTÜ'ye tam burslu olarak ilk 50 bin içerisinden yerlesen tüm ögrenciler mezuniyetleri sonrasında Türkiye'nin sayılı sanayi kuruluslarından olan Anadolu Birlik Holding
ve Konya Seker A.S. sirketlerinde ise yerlestirme garantisine sahip oluyor. Ayrıca ilk 75 bin içerisinden yüzde 75 burslu ve yüzde 50 burslu programlara yerlesen tüm ögrenciler, ilk 2 tercihlerinin tamamını KGTÜ olarak belirtmeleri durumunda aynı sekilde ise yerlestirme garantisine sahip oluyorlar.
¦ KGTÜ'ye ilk 100 binden yerlesen tüm ögrenciler, basarı bursu olarak aylık ödemeler seklinde 300 TL ila 6 bin TL arasında degisen burs kazanıyorlar. Ingilizce hazırlık dahil 5 yıl boyunca geçerli olan aylık basarı bursları yılda 8 ay süreyle ödeniyor. Ayrıca, KGTÜ'ye yerlesen ögrenciler 4'üncü dönem basında gerçeklesen bölüm seçme asamasında gıda mühendisligi ya da bitkisel üretim ve teknolojileri bölümlerini seçmeleri durumunda yukarıda belirtilen aylık basarı burslarında yüzde 30 artıs gerçeklestiriliyor. Ilk 100 binden KGTÜ'ye yerleserek bu bölümleri seçen ögrenciler 4'üncü dönemden itibaren aylık 390 TL ila 7 bin 800 TL arası burs alma hakkı kazanıyor. Aylık basarı burslarına ilaveten ayrıca, KGTÜ'yü ilk 3 sırada tercih eden ögrencilere, tek sefere mahsus olmak üzere 500 TL ila bin TL ilk 3 tercih bursu veriliyor.
¦ KGTÜ'ye tam burslu olarak yerlesen ögrencilere ayrıca ücretsiz özel yurt bursu veriliyor. Yüzde 75 burslu kontenjanlara yerlesen ögrencilere yurt ücretinden yüzde 25 indirim, yüzde 50 burslu kontenjanlara yerlesen ögrencilere ise yurt ücretinden yüzde 10 indirim saglanıyor. Yurt bursuna ilaveten KGTÜ'ye yerlesen tüm ögrencilere gerekli kosulları saglamaları kosuluyla ücretsiz çift diploma imkânı saglanırken, ögrencilerin ürünlesmeye yönelik AR-GE projelerine 3 bin TL ila 10 bin TL arasında proje destegi veriliyor.
SANAYİ İLE İÇ İÇE UYGULAMA
Avrupa Birligi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlıgı, Saglık Bakanlıgı, TÜBITAK ve sektör tarafından desteklenen projeler yürütmekte olan KGTÜ, özellikle yurtdısına bagımlılık arz eden ürünlerin ülkemizde üretilmesi ve yerel kaynakların kullanıldıgı ve istihdamın artırıldıgı katma degeri yüksek ürünlerin üretilmesi için alt yapı olusturma çalısmalarına odaklanıyor.