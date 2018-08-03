KKTC’nin en hızlı büyüyen üniversitesi

28 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke bölgesinde kurulan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 10 fakülte, 4 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü bünyesinde, 89 lisans ve önlisans, 23 yüksek lisans ve 18 doktora programı ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor. LAÜ 2017-2018 Akademik Yılında öğrenci sayısındaki hızlı ve büyük artış, laboratuvar altyapısı, uygulama olanakları, yeni açılan bölümleri, güçlü akademik kadrosu, güvenli kampüs ve 11 binin üzerindeki çok uluslu öğrenci nüfusu ile KKTC
'nin en hızlı büyüyen devlet üniversitesi unvanına sahip oldu. Devlet üniversitesi olmasının avantajını öğrencilere çok geniş bir burs yelpazesi sunarak kullanan LAÜ, eğitime ve öğrencilerinin başarı profilini geliştirmesine destek veriyor. Tercih bursuyla öğrencilere yüzde 75'e varan burs olanakları tanınıyor.
ÇİFT DİPLOMA İMKÂNI
İktisadi ve idari bilimler, iletişim bilimleri, tarım bilimleri ve teknolojileri fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokulu ve meslek yüksekokulu bünyesindeki bölümler ile bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik mühendisliği, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı bölümlerini ilk sırada tercih edip yerleşen öğrencilere yüzde 75, diğer tüm bölümleri ilk sırada tercih edip yerleşen öğrencilere ise yüzde 50, ayrıca ikinci veya üçüncü sırada tercih edenlere yüzde 25 burs sağlanıyor. LAÜ ayrıca İngiltere'nin devlet üniversitesi olan University of Bradford ve Salford ile çift diploma protokol anlaşması imzaladı.