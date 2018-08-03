KKTC’nin şehir üniversitesi

Bilimin ısıgında; yüksek kalitede egitim ve ögretim vermek, arastırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, arastırma sonuçlarını yerel ve uluslararası boyutta toplumla paylasmak, küresel bilgi birikimine katkı saglamak hedefiyle kurulan, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) yılı geride bıraktı. Baskent Lefkosa'da bulunan KAÜ, sehrin hem tarihi özellikleri ve dokusuna uygun hem de gelecegi sekillendiren vizyonuyla, uluslararası bir üniversite olarak, kısa sürede egitim sektöründe söz sahibi oldu. KAÜ, bu yıl 2 yıllık bölümlerden ilk mezunlarını verdi. Lefkosa Surlariçi'nde yer alarak bölgenin, tarihi dokusu ve özelliklerini koruyup hayata kazandırmak, bölgenin egitsel, kültürel ve sosyoekonomik yönden gelismesine katkı koymak, küresel boyutta analitik düsünüp karar veren ve çözüm üreten ögrenciler yetistirmek hedefiyle kurulan KAÜ, disiplinlerarası egitim sistemiyle ögrencilere genis seçenekler sunmaya devam ediyor. Aday ögrencilere, uzmanlasmak istedikleri alanlarda kendilerini özgür hissedecekleri, disiplinlerarası dolasım esnekligi ile kendilerini gelistirme fırsatları sunuluyor.
DOĞAL LABORATUVAR ORTAMI
Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne baglı bölümlerde egitim gören ögrenciler dogal bir laboratuvar ortamında KKTC
ve Güney Kıbrıs
ile ilgili projeler üretiyor. Isletme, turizm ve otel isletmeciligi programına dahil olan ögrenciler üniversitenin uygulama otelinde kendini gelistirebiliyor, Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki ögrenciler ise bin yıllık tarihi dokuda, egitimin dogdugu ısıklar sehri Lefkosa'da tarihe tanıklık ediyor. Saglık meslek yüksekokulundaki ögrencilere gerekli uygulamalı dersler KAÜ'nün 32 yıllık geçmise sahip kardes üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi'nin egitim ve arastırma hastanesinde ve anlasmalı olunan diger hastanelerde alacakları sekilde planlandı.
7 YIL KESİNTİSİZ BURS
KAÜ, ilk 3 tercihinde yüzde 75, yüzde 50 ve burssuz kontenjanlı lisans programına tercih yapan aday ögrencilerinin burslarını yüzde 100'e tamamlıyor. Yine ilk 3 tercihinde yüzde 50 ve burssuz kontenjanlı önlisans programına tercih yapan aday ögrencilerin ise bursları yüzde 75'e tamamlanıyor. Basın mensubu çocuklarına yüzde 50, emekli de dahil memur çocuklarına yüzde 25 ve çiftçi çocuklarına yüzde 25 burs veriliyor. KAÜ, ögrencilerine lisans programlarında 7 yıl, önlisans programlarında ise 5 yıl, hiçbir sarta baglı olmaksızın kesintisiz burs imkanı sunuyor.
KAÜ-SEM'DE KURS İMKâNI
KAÜ Sürekli Egitim Merkezi (KAÜ-SEM) sertifikasyon kursları gerçeklestiren Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin kurs merkezi. Bu merkezde 3-6 ay arası kursların süresi degiskenlik gösteriyor. Kurs bitiminde sertifikalar KAÜ rektöründen onaylı olarak kursiyerlere teslim ediliyor. Su an KAÜ-SEM bünyesinde bulunan kurslar dijital pazarlama ve sosyal medya, kamera önü oyunculuk egitimi, iletisim koçlugu, aile hukuku egitimi, insan kaynakları yöneticiligi, arabuluculuk programı ve toplumsal cinsiyet esitligi sertifika programları. Kursiyerlerden gelen istekler dogrultusunda yeni kurslar da açılabiliyor.
CLOUD'DA İNTERAKTİF YAŞAM
KAÜ, ayrıca Lefkosa Dereboyu'nda yer alan Cloud binası ile de bilimin ısıgında yükseliyor. Genelde KKTC, özelde Lefkosa adına yapılmıs en özel ve kapsamlı yatırımlardan biri olan KAÜ Cloud binası Lefkosa'nın en islek caddesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Dereboyu'nda yer alıyor. Yeni egitimögretim döneminde hizmete açılacak olan KAÜ Egitim ve Arastırma Merkezi'nde, farklı fonksiyonları bulunan laboratuvarlar ile uygulamalı ve interaktif ögrenci yasamı gözler önüne serilecek. KAÜ, Cloud binası ile kaliteli ve yüksek standartlar içeren egitim hizmeti verecek. Özellikle uygulama ve arastırma alanlarında olanaklar yaratılacak. Merkezde, en yeni teknolojik donanımla saglık alanında egitim verilecek.