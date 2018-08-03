MEF’ten yapay zekâda bir ilk

MEF Üniversitesi
uluslararası yayın kurulusları McGraw-Hill Education ve Pearson ile basılı olarak kullanılan kitap, ders notları gibi egitim içeriklerinin online, yani çevrimiçi ortama aktarılması esasına dayalı "Adaptive Learning
"i hayata geçirerek yüksekögretimde bir ilki gerçeklestirdi. "Adaptive Learning" yapay zekâyla kendini ögrenciye adapte ederek kisisel bir ögrenme ortamı yaratıyor. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Sahin "Ögrencinin sınıfta pasif oldugu, ögretmenin ise aktif oldugu sistem artık islemez hale gelmistir. En önemli sey bilginin kullanımıdır. Bilgi artık her yerdedir. Egitimci artık bilge kisi degil moderatör rolünde olmalıdır. Ögrenme yöntemlerindeki bu degisim son yıllarda ders kaynaklarını da etkilemistir. Bu kaynaklar, etkilesimli olmanın yanında yapay zekâ destegi ile ögrenciyi, ögrenme hızına bakarak gerekli ögrenme kaynaklarına tam zamanında yönlendirmekte; ona, performansı ile ilgili olarak sürekli bir geri bildirim saglamakta ve kısacası kendini ögrenciye adapte ederek her bir ögrenciye kisisellestirilmis bir ögrenme ortamı saglamaktadır. Bu modeli MEF Üniversitesi'nde uygulamaktan gurur duyuyoruz" dedi.