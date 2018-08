Robot hukuku robot psikoloğu

ZEKÂYA

BUGÜN NELER OLDU

Hayatımıza özellikle son 10 yılda hızla giren dijital yenilikler 2018'de de gelismeye devam edecek. Birçok meslek artık kaybolurken teknolojik yeniliklerle yepyeni meslekler hayatımıza girecek. Türkiye'de de hızla gelisen robot teknolojisi is dünyasında da yeni alanlar yaratacak. Bunların basında robot hukuku yer alıyor. Robotların kullanım alanı arttıkça, robotlar arasındaki iliskileri ve insanlarla robotlar arasındaki problemi çözmek için robot hukukuna ihtiyaç duyulacak. Su anda kulaga "absürd" gelse de yakın gelecekte robotların hisleri de olacagı için robot psikoloklugu da aranan mesleklerden biri olacak. Lise ögrencileri için Türkiye'deki bir özel okul tarafından ABD'deki çalısmaların incelenerek hazırlandıgı "gelecegin meslekleri" çalısmasında 50 gözde alan sıraladı. Iste o mesleklerden en dikkat çekici olanları:Robotik veteriner ya da doktorlar, ev robotlarınızı rahatsızlandıklarında götüreceginiz robot hastanelerinde sizi bekliyor olacaklar.Farklı yer çekimi ve yasam kosullarında, tabii ki farklı fiziksel ve yasamsal imkânlarla karsılasacagız. Uzay hemsireligi ve fizyoterapistligi de tam olarak burada karsımıza çıkıyor olacak.Çok da uzak olmayan bir gelecekte baslayabilecegi tahmin edilen uzay turizminin olmazsa olmazları elbette rehberler olacak.Organ naklinin bir adım sonrası, laboratuvar ortamında üretilen ve yıpranan organlarımızı yeni ve kusursuzlarıyla degistiren yapay organ gelistiriciler olabilir.Son yıllarda degeri hızla artan 'bitcoin' adlı sanal para birimini herkes gibi siz da duymus olmalısınız. Bitcoin'in arkasındaki teknoloji olan 'blockchain' yani 'güvenlik veri depolama zinciri', önümüzdeki yıllara damgasını vuracak teknolojilerden biri. Oy kullanma islemlerinden ticarete kadar verilerin bu sistem üzerinden aktarılarak korunması ve dagıtılması, yakın gelecekte karsılasacagımız bir elektronik devrim olacak. Ülkemizde de zaman zaman veriler konferans ve seminerlerle tanıtılan blockchain sisteminde uzmanlasmak, yapılacak en iyi kariyer yatırımı olabilir.Insansız hava aracı, bilinen adıyla drone, uzaktan kumanda edilen bir tür uçak. Bugün pilotluk ne kadar popüler bir meslekse, gelecekte drone pilotlugunun bu kadar yaygın ve popüler olması bir o kadar muhtemel. Hatta yurtdısındaki üniversitelerde drone pilotu yetistiren programlar açılmaya basladı bile.: Cloud Computing, yani bulut hesaplama, son yıllarda sıkça duyulan bir kavram. Sirketlere ciddi bir maliyet ve is gücü kazancı saglayan bu sistem, küçüklü büyüklü tüm sirketler tarafından tercih edilmeye baslandı.Seri üretim konusunda birçok is robotlara kaptırılabilir, fakat is 'yeni içerik' üretmeye geldiginde insan yaratıcılıgı devreye giriyor. Hali hazırdaki imkânları ve teknolojiyi islevsel kılıp eglenceli hale getirmek, yeni alan ve imkânlar sunabilmek için her zamankinden daha çok yaratıcı zekâya ihtiyaç duyuluyor.:Dünyanın en zengin adamı olan Microsoft 'un kurucusu Bill Gates , konferanslarında, "Su an bir kariyer insa etmeye baslasa yapay zekâ üzerine odaklanacagını" sık sık söylüyor ve gençlere de bunu tavsiye ediyor. Amerika'nın yanı sıra gelismis Asya ülkelerinin de yapay zekâ gelistirmeye ayırdıgı bütçeler ve olanaklardan faydalanarak bu alanda güzel bir kariyer insa etmek mümkün. Önümüzdeki 10 yılda tüm is tanımlarının yüzde 30'unun yapay zekâya sahip robotlara teslim edilecegini düsünürsek, hiç de yabana atılmayacak bir kariyer fırsatı olabilir.Özellikle LoL gibi oyunlarla günümüzde popüler hale gelen e-Spor oyunculugu gelecekte çok daha fazla kisiye hitap edecek. Hatta e-Spor'un önümüzdeki Paris olimpiyatlarında bile yer bulabilecegi konusulanlar arasında.: Listedeki en sasırtıcı meslek. Ülkemizde her zaman en kolay is bulan mesleklerden biri olarak biliniyor. Özellikle insaat sektörüyle dogru orantılı olarak degeri artan tesisatçılık, bazı meslek erbaplarına doktorluk kadar para kazandırabiliyor.