Sağlıkta kariyerin adresi

Iki asırlık saglık tecrübesi ile geçmisten aldıgı köklü gelenegi günümüz modernligiyle birlestiren ve saglıkta ilklerin üniversitesi olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
, uzman kadrosu ve egitim imkânları ile Türkiye'nin saglık alanında tercih edilen egitim kurumlarının basında geliyor. 1845 yılından bu yana saglık hizmeti veren ve 2010 yılında üniversiteye dönüsümü gerçeklesen Bezmiâlem Vakıf
Üniversitesi, kuruldugu günden bu yana saglıkta kariyer yapmak isteyen ögrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Saglık alanında tematik bir üniversite olan Bezmiâlem, alanlarında uzmanlasmıs 544 akademisyenle tıp, dis hekimligi, eczacılık, saglık bilimleri fakülteleri ve saglık hizmetleri meslek yüksekokulunun yanı sıra saglık bilimleri enstitüsü, yasam bilimleri ve biyoteknoloji ensitütüsü, gastroentoroloji enstitüsünde ögrencilerine egitim ve arastırma imkânı sunuyor. Üniversitenin 3 bin 322 ögrencisi bulunuyor.
JOHNS HOPKİNS'LE İŞBİRLİĞİ
Uzman akademisyen kadrosu, egitim ve arastırma imkânları ile saglık alanında ilklerin üniversitesi olmayı basaran Bezmiâlem doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans programlarında, teorik ve pratik anlamda donanımlı saglık personelleri yetistiriyor. ABD'nin saglık alanında önde gelen üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi
basta olmak üzere uluslararası üniversite is birlikleri ile de ögrencilerini yurtdısında egitim imkânı ile bulusturuyor.
İLKLERİN KULÜPLERİ
Öğrencilerin sosyo-kültürel ve sportif açıdan gelişimini sağlamayı amaçlayan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde, Türkiye'de ilk kez kurulan Kanserle Yaşam ve Dayanışma Kulübünden Yelken Kulübüne kadar 32 farklı öğrenci kulübü bulunuyor. Öte yandan URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yayınlanan araştırma raporuna göre Bezmiâlem 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 1'inci oldu.