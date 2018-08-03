Yaşar eğitimde 17 yılı devirdi

Yaşar Üniversitesi
uluslararası kent üniversitesi olma yolunda hızla ilerlerken aynı zamanda eğitimde 17 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar
'ın "Bilim, Birlik, Başarı" ilkeleri doğrultusunda, üniversitemiz Türkiye'de çok saygın bir konum edindi. Yakın bir gelecekte dünyanın önde gelen üniversiteleri içerisinde gösterilecek bir konuma ulaşmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 17 yıl boyunca Yaşar Üniversitesi'ni ayrıcalıklı kılan pek çok başarıya imza attıklarını belirten Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin 2020 Stratejik Planında, eğitim ve araştırma odaklı bir üniversite olmanın yanında insan, toplum ve çevre bağlamında da daha iyi bir yaşamın, sürdürülebilirliğine inandıklarını söyledi.
AYRICALIĞIMIZ BAŞARILARIMIZ
Yiğitbaşı "Bu kapsamda, toplumsal sorumluluk anlayışımızı yerine getirmek için, kampüsümüzde ve eko sistemimizde oluşturduğumuz, her geçen gün de geliştirmeye devam ettiğimiz AR-GE, inovasyon ve girişimcilik kültürü ile birlikte topluma fayda sağlamak için çalışıyoruz. Yaşar Üniversitesi, öğrencilerine eleştirel düşünebilmeyi, yaratıcı olabilmeyi ve iyi iletişim becerilerine sahip olmayı öğreten bir anlayış ile eğitim yolculuğuna devam ediyor" diye konuştu. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise üniversiteni, İzmir
ve Ege'de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurtdışında da yükselen bir değer olmaya devam edeceğini söyledi. Üniversite olarak, İzmir'in potansiyelini, gücünü ve olanaklarını bütünleştirerek oluşturulması planlanan teknoloji üssünde en verimli biçimde yer alarak ekosisteme katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade eden Dinçer, "Yaşar Üniversitesi ile Fransız ECAM Lyon Mühendislik Okulu arasında elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde ortak diploma projesi hayata geçiriliyor.
KAMPUSTA YAŞAM
Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusu 20 binadan oluşuyor. Öğrencilerin kullanımına sunulan, uzmanlık alanlarına göre birçok laboratuvar, stüdyo ve genel kullanım alanları bulunuyor. Bunlardan bazıları şöyle:
Bilgisayar laboratuvarı
Cad-cam laboratuvarı
Ergonomi laboratuvarı
Dil laboratuvarı
Elektronik laboratuvarı
Fotoğraf stüdyosu
Dans stüdyosu
Film stüdyosu
Radyo stüdyosu
Müzik stüdyoları
Konferans salonu
Cep sineması
Mahkeme salonu
Spor salonu
Fitness salonu
Strateji oyunları odası
Resim ve grafik atölyeleri
Açık hava amfisi
Mimarlık atölyesi